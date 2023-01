Κόσμος

Βραζιλία: ο Λούλα ορκίστηκε πρόεδρος για 3η φορά

Στα 77 του χρόνια, ο Λούλα ντα Σίλβα επιστρέφει στην προεδρία της μεγαλύτερης δύναμης της Λατινικής Αμερικής.

«Θα ανοικοδομήσουμε τη χώρα μαζί τον βραζιλιάνικο λαό».

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος της Βραζιλίας για μια τρίτη προεδρική θητεία, με ένα ανθρώπινο κύμα υποστηρικτών ντυμένων στα κόκκινα να κατακλύζει την πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Η 77χρονη εμβληματική φιγούρα της βραζιλιάνικης αριστεράς ορκίστηκε στο Σύνταγμα σε μια τελετή στο Κογκρέσο, 12 χρόνια αφότου άφησε την εξουσία μετά από δύο θητείες (2003-2010).

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στο Κογκρέσο ως φόρο τιμής στον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Πελέ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο την Πέμπτη, και στον επίτιμο πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ', ο οποίος πέθανε το Σάββατο, λίγο πριν την ορκωμοσία του Λούλα και του αντιπροέδρου του, Ζεράλδο Άλκμιν.

Στην ομιλία του στο Κογκρέσο μετά την ορκωμοσία του, ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας δεσμεύτηκε «να ανοικοδομήσει τη χώρα, μαζί τον βραζιλιάνικο λαό», αναφερόμενος στον «καταστροφικό» απολογισμό της κυβέρνησης του προκατόχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Λούλα είπε ότι παραλαμβάνει μια κατεστραμμένη χώρα όπου η πείνα επέστρεψε υπό τον Μπολσονάρου, η κυβέρνηση του οποίου, όπως κατήγγειλε ο Λούλα, εξάντλησε τους πόρους για την εκπαίδευση, την υγεία και τη διατήρηση των δασών και υπονόμευσε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπολσονάρου ότι διέπραξε «γενοκτονία» αποτυγχάνοντας να ανταποκριθεί κατάλληλα στην πανδημία της Covid-19 που σκότωσε περισσότερους από 680.000 Βραζιλιάνους. Όπως ανέφερε, τα λάθη της προκάτοχης κυβέρνησης στον χειρισμό της πανδημίας πρέπει να διερευνηθούν και δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία.

Ο Λούλα τόνισε ότι κέρδισε τις εκλογές του Οκτωβρίου έναντι αντιπάλων που επιτέθηκαν στο εκλογικό σύστημα της χώρας, το οποίο φέρει διεθνούς επαίνους. «Εάν βρισκόμαστε εδώ, είναι χάρη στην πολιτική συνείδηση της βραζιλιάνικης κοινωνίας και του δημοκρατικού μετώπου που σχηματίσαμε», είπε.

Παράληλλα τόνισε πως η Βραζιλία «δεν χρειάζεται να αποψιλώσει» για να στηρίξει τη γεωργία της. «Θα μπορέσουμε να ζούμε χωρίς να κόβουμε δέντρα, χωρίς να καίμε» δάση, δήλωσε ο Λούλα, υπενθυμίζοντας τον στόχο του για «μηδενική αποψίλωση των δασών στον Αμαζόνιο», ενώ η διεθνής κοινότητα αναμένει έντονες χειρονομίες από αυτόν μετά τη μεγάλης κλίμακας αποψίλωση των δασών υπό τις εντολές του προκατόχου του Μπολσονάρου.

Καμία άλλη χώρα δεν έχει τις συνθήκες σαν και αυτές της Βραζιλίας για να γίνει μεγάλη περιβαλλοντική δύναμη, υπογράμμισε.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές με τα χρώματα του Κόμματος Εργαζομένων (PT) χαιρέτιζαν με ζητωκραυγές τον Λούλα καθώς αυτός πορευόταν προς το Κογκρέσο με την παραδοσιακή Ρολς Ρόις της βραζιλιάνικης προεδρίας, μαζί με τον Άλκμιν και τις συζύγους τους, παρά τους σχετικούς φόβους για ασφάλεια.

Η ορκωμοσία του Λούλα έγινε απόντος του προκατόχου του, καθώς ο Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη Βραζιλία προτού καν ολοκληρωθεί η θητεία του, και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, εξαιτίας της απειλής που εγείρουν οι πιο ανυποχώρητοι οπαδοί του απερχόμενου ακροδεξιού αρχηγού του κράτους.

Γεγονός άνευ προηγουμένου από το 1985 και το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας: ο απερχόμενος πρόεδρος Μπολσονάρου δεν θα παραδώσει στον διάδοχό του την προεδρική κίτρινη και πράσινη εσάρπα, όπως το θέλει η παράδοση.

Έως και 300.000 άνθρωποι αναμένονταν να συμμετάσχουν στις σημερινές εκδηλώσεις ορκωμοσίας στις οποίες παρευρέθηκαν 17 αρχηγοί κρατών.

Από την Μπραζίλια όπου βρίσκεται για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε ότι η Βραζιλία ανακτά το μερίδιό της ως ένας βασικός διεθνής παράγοντας τόσο σε θέματα οικονομίας όσο και σε θέματα κλίματος.

«Χαίρομαι που η Βραζιλία επιστρέφει στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Σταϊνμάγερ σήμερα, λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του Λούλα.

Συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Βραζιλίας, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τον συνεχάρη για την εκλογή του.

«Απέραντη συγκίνηση»

Κάτω από τον λαμπερό ήλιο, χιλιάδες Βραζιλιάνοι χρειάστηκαν να περιμένουν σε ουρές εκατοντάδων μέτρων λόγω των ελέγχων ασφαλείας.

Ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ με πάνω από 40 καλλιτέχνες επρόκειτο να ακολουθήσει την ορκωμοσία.

«Όλε Όλε Λούλα», και η «Εσπλανάδα είναι δική μας» φώναζε το πλήθος γεμάτο χαρά. «Είναι μια ιστορική στιγμή και θα ήταν αδύνατον να μην ήμουν εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζένια Μαρία Σοάρες Πίντο, συνταξιούχος δασκάλα. Ταξίδεψε 30 ώρες με το λεωφορείο από τη νότια πολιτεία της Σάντα Καταρίνα για να φτάσει στη Μπραζίλια και η «συγκίνησή της είναι απέραντη».

Ο Σαπούια Καλάπο, με καταγωγή από το Μάτο Γκρόσο (κεντροδυτικά), ήρθε με την οικογένειά του και «περιμένει πολλά» από την κυβέρνηση Λούλα, «για τα δικαιώματά μας και την οριοθέτηση των εδαφών μας», λέει, γιατί «τα τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση (Μπολσονάρου) ήταν πολύ κακή» για τους ιθαγενείς.

«Έχουμε πραγματικά πολλές προσδοκίες μετά από αυτά τα τέσσερα δύσκολα χρόνια, αλλά η κυβέρνηση Μπολσονάρου έχει αφήσει τη χώρα σε μια θλιβερή κατάσταση. Θα είναι πραγματικά πολύ περίπλοκο για τον Λούλα», δήλωσε ο υποστηρικτής Μανοέλ Κάρλος ντε Καρβάγιο, 45 ετών, από το Νατάλ.

Απομονωμένος και σχεδόν σιωπηλός από την ήττα του Οκτωβρίου, ο Μπολσονάρου, ο οποίος έχασε την προεδρική του ασυλία, έφυγε από τη Βραζιλία για τη Φλόριντα την Παρασκευή. Ενώ οι πιο ακραίοι οπαδοί του θέλουν να αποτρέψουν την άνοδο του Λούλα στην εξουσία και εξακολουθούν να είναι κατασκηνωμένοι έξω από στρατώνες στη χώρα, απαιτώντας στρατιωτική επέμβαση, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί.

Όλες οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής της Μπραζίλια, περίπου 8.000, είχαν κινητοποιηθεί σήμερα, καθώς και χίλιοι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί.

Σήμερα, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος κουβαλούσε πυροτεχνήματα και ένα μαχαίρι και προσπάθησε να μπει στην πλατεία για την ορκωμοσία, ανακοίνωσε η αστυνομία της Μπραζίλια.

