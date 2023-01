Κόσμος

Αυστραλία: φονική σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα (εικόνες)

Το σοκαριστικό δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια προσγείωσης, απογείωσης των δύο ελικοπτέρων.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αυστραλία, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους,

Ακόμη, τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της Αυστραλίας.

Το τρομακτικό ατύχημα με τα δύο ελικόπτερα σημειώθηκε στην πολιτεία Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Γκάρι Γουόρελ, και συγκεκριμένα κοντά στο τουριστικό πάρκο αναψυχής Sea World στην περιοχή του Gold Coast.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το ένα ελικόπτερο προσγειωνόταν και το άλλο απογειωνόταν όταν ήρθαν σε επαφή με αποτέλεσμα το ένα να προσκρούσει στο έδαφος και το δεύτερο να καταφέρει να προσγειωθεί.

Όπως ανακοίνωσε ο Γουόρελ οι νεκροί και οι τραυματίες επέβαιναν όλοι στο ίδιο ελικόπτερο.

