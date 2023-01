Κοινωνία

Αντικαπνιστικός νόμος: Σαφάρι ελέγχων με χιλιάδες παραβάσεις

Οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

6.180 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από 26 έως 31 Δεκεμβρίου από την Ελληνική Αστυνομία για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Βεβαιώθηκαν 587 παραβάσεις σε καπνίζοντες θαμώνες και υπεύθυνους διαχείρισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως συναρμόδια ελεγκτική Αρχή, πραγματοποιεί καθημερινά συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου έως Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 6.180 έλεγχοι για την αντικαπνιστική νομοθεσία και βεβαιώθηκαν συνολικά 587 σχετικές παραβάσεις, σε καπνίζοντες θαμώνες και υπεύθυνους διαχείρισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι, συναρμόδιες Αρχές για την διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης βαθμού Α’ και Β’, η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.

