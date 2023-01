Καιρός

Καιρός: Δεν αλλάζει το “ανοιξιάτικο σκηνικό” και την Τρίτη

Μέχρι που θα σκαρφαλώσει η θερμοκρασία. Πως θα κυμανθεί ή ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα δυτικά και νότια πελάγη θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 14 με 16 και κατά τόπους τους 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 3 έως 16 και κατά τόπους έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι τοπικά 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί. Από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι στα βόρεια μεταβλητοί ασθενείς και στα νότια βορειοδυτικοί 3 με 4 τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που από το απόγευμα στα βόρεια θα αυξηθούν. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φθάσει τους 12 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

