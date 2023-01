Τένις - Ναβρατίλοβα: Διαγνώστηκε με διπλό καρκίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε η 66χρονη εμβληματική τενίστρια για την ασθένειά της.

Την δημόσια αποκάλυψη ότι τον Νοέμβριο διαγνώστηκε με καρκίνο του στήθους αλλά και στον λαιμό έκανε σήμερα η παγκόσμια σταρ του τένις, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα.

Η Ναβρατίλοβα, 66 ετών και πρώην πρωταθλήτρια του Γουίμπλεντον, είπε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό και στο μαστό, αφού ανακάλυψε έναν πρησμένο λεμφαδένα στο λαιμό της τον Νοέμβριο.

Martina Navratilova, one of the greatest athletes in history, has been diagnosed with Stage 1 throat cancer.



In addition, an unrelated form of breast cancer was discovered during exams. Both cancers are in their early stages with great outcomes.



Thinking of you, @Martina ??