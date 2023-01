Αθλητικά

Πυγμαχία: Πέθανε ο 16χρονος πρωταθλητής Ευρώπης Βασίλης Τόπαλος

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του 16χρονου Βασίλη Τόπαλου, του πρωταθλητή Ευρώπης στην πυγμαχία. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του Τζάνειου νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνων σπάρινγκ το πρωί της Παρασκευής, 16 Δεκεμβρίου, σε γυμναστήριο στον Ταύρο.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, είχε ζητήσει άμεσα από τις αρμόδιες Αρχές να πέσει άπλετο φως σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά, ενώ και η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (ΕΟΠ) είχε ενημερώσει με ανακοίνωσή της πως «άμεσα θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για διερεύνηση και απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών».

Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος πρωταθλητής Ευρώπης της πυγμαχίας Βασίλης Τόπαλοςhttps://t.co/AkDGRsOM7i pic.twitter.com/M8uQ6iiouh — AMNA Sport (@amna_sportgr) January 2, 2023

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας για το θάνατο του Βασίλη Τόπαλου, στην οποία αναφέρει: «Έφυγε το Χρυσό παιδί μας, ο χαμογελαστός Βασίλης μας, ο γεννημένος Πρωταθλητής με καρδιά από ατόφιο χρυσάφι. Ανείπωτη θλίψη για την οικογένεια της Ελληνικής Πυγμαχίας… Τα λόγια δεν είναι ικανά να εκφράσουν αυτό που αισθανόμαστε, είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Βασίλη μας άφησες πολύ νωρίς. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και νοσταλγία. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας».

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του γυνμαστηρίου, κ. Παπαιωαννίδης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και ανέφερε πως "δεν έχει σχέση με το γυμναστήριο ο θάνατος του παιδιού, έχουν τηρηθεί στο ακέραιο οι συνθήκες για τους αθλητές" και συνέχισε λέγοντας πως "υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα".









