Πολιτισμός

Ιερουσαλήμ: Αποκαλύφθηκε η βιβλική Κολυμβήθρα του Σιλωάμ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κολυμβήθρα κατασκευάστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 2.700 χρόνια, ως μέρος του συστήματος ύδρευσης της Ιερουσαλήμ τον 8ο αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά Εζεκία. Ως τι χρησίμευε.



Την έναρξη των ανασκαφών στην τοποθεσία της βιβλικής Κολυμβήθρας του Σιλωάμ στα Ιεροσύλημα και το άνοιγμα της ιστορικής τοποθεσίας για το κοινό ανακοίνωσαν πρόσφατα οι αρχές του Ισραήλ.Για πρώτη φορά, η Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, η Αρχή Εθνικών Πάρκων και το Ίδρυμα Πόλη του Δαυίδ, ανακοίνωσαν την έναρξη της ανασκαφής στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου των Τειχών της Ιερουσαλήμ. Σε ανάρτησή τους στα social media, οι αρμόδιες αρχές παρουσίασαν και ένα βίντεο γραφικής αναπαράστασης της Κολυμβήθρας του Σιλωάμ.

View this post on Instagram A post shared by Israel Antiquities Authority (@antiquities_en)

Η Κολυμβήθρα κατασκευάστηκε για πρώτη φορά πριν από περίπου 2.700 χρόνια, ως μέρος του συστήματος ύδρευσης της Ιερουσαλήμ τον 8ο αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά Εζεκία και χρησίμευε ως δεξαμενή για τα νερά της πηγής Γκιχόν, τα οποία εκτρέπονταν μέσω μιας υπόγειας σήραγγας .

Πριν από περίπου 2.000 χρόνια - στο τέλος της περιόδου του Δεύτερου Ναού - η Κολυμβήθρα ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε και άρχισε να χρησιμοποιείται ως τελετουργικό λουτρό («mikveh») από εκατομμύρια προσκυνητές, που συγκεντρωνόταν εκεί πριν ανέβουν μέσω της Πόλης του Δαβίδ στον Ναό.

The Pool of Siloam, located in the southern portion of the City of David and within the Jerusalem Walls National Park area, is an archaeological and historical site of national and international significance. https://t.co/M02SngF67B — Ancient Pages (@AncientPages) January 2, 2023



Το 1867, ο Τσαρλς Γουόρεν ανακάλυψε έναν αγωγό νερού που ξεκινούσε από την πηγή Γιων και κατέληγε μέσα στο λόφο, απ’ όπου ένα φρεάτιο οδηγούσε επάνω, στην Πόλη του Δαβίδ.Σύμφωνα με τη Wikipedia, ο καθαρισμός ολόκληρου του συστήματος των σηράγγων έγινε στη διάρκεια των ετών 1909-1911 και τότε ανακαλύθφηκε μια τεράστια σήραγγα, με μέσο ύψος 1,8 μέτρα και μήκος 533 μέσα σε συμπαγή βράχο.Η σήραγγα οδηγούσε από την πηγή Γιών στην Κολυμβήθρα του Σιλωάμ και εκτιμάται ότι ήταν η σήραγγα που κατασκεύασε ο Εζεκίας.

Στο τοίχωμα αυτής της στενής σήραγγας βρέθηκε μια επιγραφή σε αρχαία εβραϊκή γραφή, η οποία ανέφρερε - εκτός των άλλων - « όταν ανοίχτηκε η σήραγγα, οι λατόμοι έσκαψαν (το βράχο), ο κάθε άντρας προς το σύντροφό του, η μια αξίνα αντίθετα προς την άλλη· και το νερό ξεχύθηκε από την πηγή προς τη δεξαμενή σε μήκος 1.200 πηχών, και το ύψος του βράχου πάνω από τα κεφάλια των λατόμων ήταν 100 πήχεις».Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, η ανασκαφή από την Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων θα επιτρέψει την πλήρη έκθεση της περιοχής στο πλαίσιο επίσημης αρχαιολογικής ανασκαφής.

The ancient pool of Siloam, first mentioned in the biblical book of Kings II, will be fully excavated and opened to the public, the Israel Antiquities Authority announced Tuesday. https://t.co/mhmwRT0F62 — Old School Eddie (@Old_SchoolEddie) December 27, 2022

Σε πρώτο στάδιο, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τους επόμενους μήνες η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ θα ανοίξει για τους τουρίστες, ως μέρος μιας διαδρομής που θα ξεκινά από το νοτιότερο σημείο της πόλης του Δαβίδ και θα κορυφώνεται στα χνάρια του Δυτικού Τείχους.

Ειδήσεις σήμερα:

Βέροια - νεκρό μωρό στον Αλιάκμονα: ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία

Δράμα - Απόπειρα βιασμού 15χρονου: Σοκάρει η μαρτυρία της μητέρας του στον ΑΝΤ1

Λιόσια: Ληστής σημάδεψε με όπλο μητέρα και βρέφος (βίντεο)