Κατέστρεψε έργο του Μπάνσκι και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης... έως 12χρόνια

Το έργο τέχνης απεικονίζει μια γυναίκα με μάσκα αερίου και μπουρνούζι να κρατά έναν πυροσβεστήρα και αφαιρέθηκε από έναν τοίχο στην πόλη Χοστόμελ, στις 2 Δεκεμβρίου.





Ακόμα και με ποινή φυλάκισης έως και 12 χρόνια κατηγορείται ένας άνδρας ο οποίος φέρεται πως αφαίρεσε μια τοιχογραφία του Banksy σε μια πόλη της Ουκρανίας σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Το Reuters αναφέρει ότι το έργο τέχνης, που απεικονίζει μια γυναίκα με μάσκα αερίου και μπουρνούζι να κρατά έναν πυροσβεστήρα, αφαιρέθηκε από έναν τοίχο στην πόλη Χοστόμελ, στις 2 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η αξία του έργου τέχνης του διάσημου Βρετανού καλλιτέχνη εκτιμάται πάνω από 9 εκατομμύρια εθνικού νομίσματος (243.900 δολάρια), ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

