Βασίλης Τόπαλος - Παπαϊωαννίδης: δεν υπήρξε επαφή ή σκληρή προπόνηση για να προκληθεί κάτι στο παιδί (βίντεο)

Όλα όσα ανέφερε για τον τραγικό θάνατο του 16χρονου πρωταθλητή πυγμαχίας ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του 16χρονου πρωταθλητή Ευρώπης στην πυγμαχία, Βασίλη Τόπαλου, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του Τζάνειου νοσοκομείου.

Ο νεαρός αθλητής, είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια αγώνων σπάρινγκ το πρωί της Παρασκευής, 16 Δεκεμβρίου, σε γυμναστήριο στον Ταύρο.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωανίδης, δικηγόρος του ιδιοκτήτη γυμναστηρίου που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος αθλητής, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα", το πρωι της Τρίτης για το περιστατικό.

“Μιλάμε για ένα τραγικό συμβάν που έχει λάβει χώρα, Μιλάμε για ένα νεαρό παιδί που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον πρωταθλητισμό.

Έλαβε χώρα το περιστατικό σε εγκαταστάσεις που ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης είναι ένας από τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα και με πάρα πολλές διακρίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε κάποια έκθεση του παιδιού από μέρους του. Δεν υπήρχε καμία σκληρή προπόνηση η κάτι τέτοιο που να οδηγήσει το παιδί στον θάνατο.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος αναφέρει ότι όσα είπε ο ιδιοκτήτης ταυτίζονται απόλυτα με όσα είπε ο πατέρας που είναι και η αλήθεια, δηλαδή "ότι δεν υπήρξε ούτε οποιαδήποτε επαφή ή σκληρή προπόνηση ή οτιδήποτε άλλο προκειμένου να προκληθεί κάτι στο παιδί από αυτό το είδος προπονήσεως."

Το παιδί, λιποθύμησε και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, τονίζει ο δικηγόρος και όπως λέει αυτή η θέση επιβεβαιώνεται με πληθώρα μαρτύρων.

Το ζήτημα είναι να δούμε αν είχε το δικαίωμα να προπονηθεί εκεί πέρα εκείνη την ημέρα καθώς άνηκε σε άλλον αθλητικό σύλλογο και τονίζει ότι το τυπικό της διαδικασίας καλύπτεται ενώ επισημαίνει ότι ήταν παρών και ο πατέρας του.

