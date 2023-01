Υγεία - Περιβάλλον

Ελλείψεις φαρμάκων – Λουράντος: Φταίει και η κακή τιμολογιακή πολιτική της Κυβέρνησης

Σε κάποια φάρμακα υπάρχει και παγκόσμια έλλειψη πρώτης ύλης, είπε ο Λουράντος και εξήγησε το πρόβλημα με την αποδοχή από τους πελάτες των γενόσημων.

Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κώστας Λουράντος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την έλλειψη ορισμένων φαρμάκων από την αγορά.

«Σε κάποια φάρμακα υπάρχει έλλειψη πρώτης ύλης σε παγκόσμια επίπεδο κι εκεί οφείλεται η έλλειψη, για κάποια άλλα όμως η έλλειψη οφείλεται στην κακή τιμολογιακή πολιτική της Κυβέρνησης», εξήγησε ο κ. Λουράντος.

«Κάποια φάρμακα που στην Ελλάδα κοστίζουν 2-3 ευρώ, στη Γερμανία κοστίζουν 12 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λουράντος και πρόσθεσε.

«Πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Πλεύρης εξήγγειλε εξορθολογισμό των τιμών. Το αποτέλεσμα ήταν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα να έχουν αυξηθεί έως και 200%, τα συνταγογραφούμενα και μάλιστα τα φτηνότερα από αυτά, να δουν και νέα μείωση τιμών, που εντείνει την έλλειψη».

Ερωτηθείς αν οι ελλείψεις μπορεί να αντικατασταθούν με γενόσημα, απάντησε πως «δεν υπάρχουν για όλα τα φάρμακα γενόσημα και σε αυτά που υπάρχουν πολλές φορές οι πελάτες αντιδρούν και θέλουν το συγκεκριμένο που τους έχει γράψει ο γιατρός τους».





