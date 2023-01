Οικονομία

Ρόδος - απάτη phishing: του απέσπασαν χρήματα προσποιούμενοι την ΑΑΔΕ

Τι έγραφε το μήνυμα από την... "ΑΑΔΕ" με το οποίο οι επιτήδειοι του απέσπασαν μεγάλο χρημσατικό ποσό.

Δεύτερη περίπτωση απάτης με τη μέθοδο phishing με την υποτιθέμενη επιστροφή φόρου μέσω ΑΑΔΕ στο νησί της Ρόδου, με θύμα αυτή τη φορά έναν 27χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Ο 27χρόνος δέχθηκε την 1η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 18.13 μήνυμα κειμένου από αποστολέα που προσομοίαζε στο GOV.GR που ανέφερε τα εξής: «Εκδόθηκε η επιστροφή φόρου σας: https://cutt.lv/n2vi0uY ».

Ο υπερσύνδεσμος οδηγούσε σε μία ιστοσελίδα πανομοιότυπη του www.gov.gr. Εκεί κλήθηκε να επιλέξει σε ποια τράπεζα επιθυμεί να κατατεθεί η επιστροφή φόρου και επέλεξε την Εθνική Τράπεζα.

Στο επόμενο βήμα ζητήθηκε να καταχωρήσει όνομα του χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα.

Στη συνέχεια, την 18:48 ώρα έλαβε μήνυμα κειμένου με αποστολέα την Ι-BANK που τον ενημέρωνε ότι μία συσκευή Apple iPhone συνδέθηκε στην εφαρμογή NBG MOBILE BANKING.

Ακολούθως διαπίστωσε ότι έγιναν τρεις κινήσεις στο λογαριασμό του, τις οποίες δεν είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος και συγκεκριμένα:

Αγορά 1.500 ευρώ από το Fighgift,

Αγορά 1.000 ευρώ από το Fighgift και

Μεταφορά 115 ευρώ σε λογαριασμό αλλοδαπού.

Η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει ανακοίνωση που προειδοποιεί τους φορολογούμενους για το κακόβουλο λογισμικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

«Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι συνεχίζονται οι κακόβουλες ενέργειες παραπλανητικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με παραποίηση λογοτύπων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, που αναγράφουν ότι η Εφορία σας ενημερώνει πως δικαιούστε επιστροφή φόρου και σας προτρέπουν «να κάνετε κλικ για να υποβάλετε αίτηση επιστροφής».

Εφιστούμε εκ νέου την ιδιαίτερη προσοχή σας, καθώς πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης μέσω παραποίησης εικόνας και στοιχείων.

Για την προστασία σας:

ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν προτεινόμενο σύνδεσμο (link)

ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο του μηνύματος

Διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι πλαστό και περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Χαρακτηριστικό της απόπειρας εξαπάτησης είναι η παραλλαγή των μηνυμάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανή λάθη στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Επίσης, στις περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω mail, ενώ το μήνυμα φαίνεται να αποστέλλεται από κρατική υπηρεσία (πχ. από @aade.gr ή @gov.gr), ο πραγματικός αποστολέας είναι άγνωστη ηλεκτρονική διεύθυνση, συνήθως στην αλλοδαπή.

Συνιστούμε να είστε επιφυλακτικοί και να ελέγχετε με πολλή προσοχή παρόμοια παραπλανητικά μηνύματα ή sms που τυχόν λάβετε στο μέλλον».



Πηγή: dimokratiki.gr

