Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί Ρώσοι στο Ντονέτσκ (εικόνες)

Το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει δεχθεί η Ρωσία σε ουκρανικό έδαφος, προκάλεσε αντιδράσεις στη Μόσχα.

Επικρίσεις διατυπώνονται στο εσωτερικό της Ρωσίας μετά το θάνατο 63 στρατιωτών στην Ουκρανία, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ουκρανικό πλήγμα και αποτελούν τη βαρύτερη απώλεια από μία μόνο επίθεση την οποία έχει παραδεχθεί η Μόσχα από την αρχή της εισβολής.

Το ουκρανικό επιτελείο επιβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ πως πραγματοποίησε αυτό το πλήγμα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στη Μακιίβκα, πόλη υπό ρωσική κατοχή ανατολικά του Ντονέτσκ.

Σε μια σπάνια ανακοίνωση που εξέδωσε έπειτα από επικρίσεις ρώσων πολεμικών ανταποκριτών, το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως 63 ρώσοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από τις εκρήξεις «τεσσάρων πυραύλων» στη Μακιίβκα.

Ο ρωσικός στρατός πολύ σπάνια ανακοινώνει απολογισμούς επιθέσεών του ή τις απώλειές του.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από συστήματα HIMARS, ένα όπλο που έχουν προμηθεύσει οι ΗΠΑ στις ουκρανικές δυνάμεις. Έπληξαν «ένα κέντρο προσωρινής ανάπτυξης» του ρωσικου στρατού στη Μακιίβκα.

«Έως 10 μονάδες εχθρικού στρατιωτικού εξοπλισμού διαφόρων τύπων καταστράφηκαν και υπέστησαν ζημιές», ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η διεύθυνση στρατηγικών επικοινωνιών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε ανακοινώσει πως σχεδόν 400 ρώσοι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στη Μακιίβκα.

Το γενικό επιτελείο, το οποίο δεν επιβεβαίωσε αυτό τον αριθμό, δήλωσε πως γίνεται απολογισμός των ανθρώπινων «απωλειών».

Η ανακοίνωση γι' αυτές τις βαριές απώλειες προκάλεσε αμέσως επικρίσεις εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, η οποία κατηγορήθηκε κυρίως από τον αυτονομιστή πρώην αξιωματούχο Ιγκόρ Στρέλκοφ ότι είχαν αποθηκευτεί πυρομαχικά σ' αυτό το μη προστατευόμενο κτίριο.

«Επικίνδυνο και εγκληματικό»

Οι ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές, οι οποίοι ασκούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή, ανέφεραν πως εκατοντάδες άνθρωποι μπορεί να σκοτώθηκαν κατά την επίθεση σε ένα ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Μακιίβκα και κατηγόρησαν τους στρατιωτικούς διοικητές ότι δεν διδάχθηκαν από τα παρελθόντα λάθη τους.

«Δέκα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, είναι επικίνδυνο και εγκληματικό να θεωρείται πως ο εχθρός είναι ένας ανόητος που δεν βλέπει τίποτε», δήλωσε ο Αντρέι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης της πόλης της Μόσχας.

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας της Σαμάρα, ο Ντιμίτρι Αζάροφ, ανακοίνωσε πως άνοιξε μια τηλεφωνική γραμμή για τους συγγενείς των φονευθέντων στρατιωτών.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μερικοί κατηγόρησαν τις ρωσικές αρχές ότι υποβαθμίζουν τον αριθμό των νεκρών.

«Θεέ μου, ποιος θα πιστέψει τον αριθμό 63; Το κτίριο καταστράφηκε εντελώς», έγραψε μια Ρωσίδα, η Νίνα Βέρνιχ, στο κύριο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το VKontakte.

Μέσω του VKontakte, οι Ρώσοι κλήθηκαν να συγκεντρώσουν ρούχα, φάρμακα και υλικό για τους επιζήσαντες.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε από την πλευρά του πως ο στρατός του έχει καταρρίψει από την αρχή του 2023 περισσότερα από 80 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Στο εγγύς μέλλον, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί», δήλωσε.

Το πλήγμα αυτό ανακοινώθηκε έπειτα από μια Πρωτοχρονιά που σηματοδοτήθηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και άλλες πόλεις, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Χθες, Δευτέρα, το Κίεβο δέχθηκε και πάλι πυρά από ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όμως οι ουκρανικές δυνάμεις υποστήριξαν πως τα περισσότερα απ' αυτά καταρρίφθηκαν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μια έκρηξη στο βορειανατολικό τομέα της πόλης.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου, ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε πως η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και η περιφέρειά της γίνονται και πάλι στόχος ρωσικών πυραύλων.

Σύνοδος κορυφής στο Κίεβο

«Στοχοθετήθηκαν σημαντικές υποδομές», έγραψε.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βάλερι Ζαλούζνι δήλωσε πως ο στρατός έχει μέχρι τώρα απελευθερώσει «40% των εδαφών που είχαν καταληφθεί μετά τις 24 Φεβρουαρίου».

Τέσσερις ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιφέρεια του Κραματόρσκ, την ντε φάκτο διοικητική πρωτεύουσα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν μέσω του Twitter πως «δύο πύραυλοι» έπεσαν στη Ντρουζκίβκα και τη Γιακοβλίβκα, κοντά στο Κραματόρσκ, και έκαναν λόγο για δύο τραυματίες.

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας δήλωσε πως χρησιμοποιήθηκαν όπλα υψηλής ακριβείας για να πραγματοποιηθούν τα πλήγματα κοτνά στο Κραματόρσκ και στην περιφέρεια του Χαρκόβου, υποστηρίζοντας ότι σκοτώθηκαν «περισσότεροι απο 70 ξένοι μισθοφόροι».

Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής στις 3 Φεβρουαρίου στο Κίεβο για να συζητήσουν την ευρωπαϊκή οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα, από το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είχε ανταλλαγές σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτής της συνόδου υψηλού επιπέδου στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μίλησαν για την παράδοση «κατάλληλων» όπλων και για την έναρξη του νέου προγράμματος οικονομικής αρωγής 18 δισεκ. ευρώ προς την Ουκρανία που υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο από το Ευρωκοινοβούλιο.

Το Κίεβο επέμεινε να καταβληθεί μια πρώτη δόση από τη βοήθεια αυτή στην Ουκρανία τον Ιανουάριο.

