ΑΠΘ - Ιατρική Σχολή: Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα

Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα προς το ευρύ κοινό. Πώς γίνεται η εγγραφή.

Ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, διοργανώνει η Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΜΒΙΕΕ) του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ξεκινώντας από τις 9 Ιανουαρίου, με πρώτη θεματική τις κλινικές μελέτες.

Τα μαθήματα θα γίνονται από επιστήμονες και καθηγητές της Ιατρικής αλλά και συναφών επιστημών, όπως Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Χημείας, μέσω μιας πλατφόρμας τύπου MOOCs (Massive Open Online Courses). Τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για θέματα δημόσιας υγείας όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλων των ιδρυμάτων της χώρας, και υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης.

Η πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται τα μαθήματα είναι η openEDX, είναι ελεύθερου λογισμικού και αναπτύσσεται σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα, όπως το M.I.T. και το Harvard. Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, είναι απαραίτητη η εγγραφή σε στην πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου https://openlearn4health.auth.gr/.

Το πρώτο μάθημα έχει ως θέμα τις «Κλινικές Μελέτες», οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά πεδία των Βιοϊατρικών Επιστημών. Θα αναλυθούν οι στόχοι των κλινικών μελετών, οι φάσεις τους, ο τρόπος σχεδιασμού τους και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργειά τους. Επίσης, οι τρόποι ανάπτυξης νέων φαρμάκων, οι έννοιες της φαρμακοκινητικής και της βιοϊσοδυναμίας και οι διαφορές πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων. Θα περιγραφεί εκτενώς ο ρόλος των εθελοντών στις κλινικές μελέτες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Τέλος, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ηθικά και δεοντολογικά θέματα των κλινικών μελετών και στους κανόνες της διακήρυξης του Ελσίνκι.

Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023. Διδάσκοντες του μαθήματος είναι ο πρώην πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ομότιμος καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης και ο αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ Γεώργιος Παπαζήσης.

