Λάρισα: Κατσαρίδα βρέθηκε σε αυτί γυναίκας

Ότι μία κατσαρίδα είχε μπει στο αυτί της διαπίστωσε μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο με φριχτούς πόνους.

Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να επέμβουν σήμερα το πρωί οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet, στο ΠΓΝΛ έφτασε με ασθενοφόρο γυναίκα από τη Δομή Μεταναστών στο Κουτσόχερο, παραπονούμενη για πόνους στο αυτί. Όπως προέκυψε όμως στη συνέχεια μέσα στο αυτί της νεαρής γυναίκας βρίσκονταν μια κατσαρίδα!

Όπως έγινε αργότερα γνωστό, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατσαρίδα φαίνεται να εισχώρησε και να «εγκλωβίστηκε» στη μαντήλα της γυναίκας το βράδυ που αυτή κοιμόταν. Το πρωί αισθανόταν πόνους και ακολούθως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Δομή.

Όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΠΓΝΛ, έγινε γνωστή και η αιτία του πόνου, με τους γιατρούς να αφαιρούν την κατσαρίδα και τη γυναίκα στη συνέχεια να επιστρέφει στη Δομή, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία.

