Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα – Μαρκάκη: Συνταγογράφηση για όσα είναι σε έλλειψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος των φαρμακαποθηκών Ελλάδος στο δελτίο του ΑΝΤ1 για την κρίση που προκαλεί η έλλειψη φαρμάκων.

Ελλείψεις σε αντιβηχικά, αντιβιοτικά για παιδιά και σιρόπια παρακεταμόλης παρατηρείται στην ελληνική αγορά φαρμάκων, όπως δήλωσε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακαποθηκών.

Όπως εξήγησε η κ.Μαρκάκη, πρόκειται για πρόβλημα ευρωπαϊκό το οποίο οφείλεται στην παραγωγό χώρα Ινδία.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε πως «τα φάρμακα πρέπει να είναι διατιμημένα, γιατί θα τα παίρνει όποιος μπορεί κι όποιος δεν μπορεί δεν θα μπορεί να το πάρει. Το φάρμακο είναι ένα αγαθό που πρέπει όλοι να απολαμβάνουν».

Σχετικά με τις φαρμακαποθήκες που έκλεισαν οι Αρχές, η κ, Μαρκάκη σχολίασε πως, «συμφωνούμε απόλυτα, έκανε πολύ καλά και τις έκλεισε. Έχουμε ζητήσει να αυστηροποιηθούν οι όροι των φαρμακαποθηκών, διότι έχουν παρεισφρήσει απατεώνες, που συλλέγουν φάρμακα από φαρμακεία και τα εξάγουν».

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των φαρμάκων, τάχθηκε υπέρ να ισχύσει για τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη, τονίζοντας πως έτσι θα υπάρχει απόδειξη ότι το πήρε κάποιος ασθενής.

Ειδήσεις σήμερα:

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Δακρυγόνα, πανικός και ασθενοφόρο στο γήπεδο

Κορονοϊός: Ευρωπαϊκό “ναι” στα τεστ για τους ταξιδιώτες από την Κίνα

Πάτρα - φωτιά στα κάλαντα: Παρέμβαση εισαγγελέα για το περιστατικό με τον 35χρονο Ρομά