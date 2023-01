Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Αγωνία για τα δύο νοσηλευόμενα αδελφάκια

Ένα παιδάκι στην Αθήνα κι ένα στη Θεσσαλονίκη. Τα νεότερα για την υγεία των δύο μικρών.

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης το κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών που κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί από την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το κοριτσάκι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για λοίμωξη του αναπνευστικού και οι γιατροί δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε διασωλήνωση.

Παρουσιάζει υψηλό κορεσμό οξυγόνου σε ποσοστό 98%, ενώ αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των τεστ για κορονοϊό και γρίπη στα οποία υποβλήθηκε.

Ο τρίχρονος αδελφός του κοριτσιού μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης της Αθήνας.

