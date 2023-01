Κοινωνία

Ντράφι: Βίντεο - ντοκουμέντο από την απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι

Η συμμορία με το πράσινο αυτοκίνητο αποπειράθηκε να εισβάλλει σε σπίτι.

Στο "στόχαστρο" των διαρρηκτών μπήκε ένα σπίτι στο Ντράφι την δεύτερη ημέρα του χρόνου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα", Λάζου Μαντικού η δράση των δραστών που κρατάει τέσσερα λεπτά.έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας και δείχνει ένα πράσινο αμάξι να περνάει το στενό αρχικά που βρίσκεται το σπίτι, αλλά μπερδεύονται, και στη συνέχεια κάνουν όπισθεν ώστε να μπουν.

Δείτε το βίντεο:

Βγαίνουν τρία άτομα από μέσα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά και ο τέταρτος, ο οδηγός, παραμένει μέσα ώστε να φύγει ανά πάσα στιγμή.

Οι τρεις δράστες εποπτεύουν το χώρο αλλά στην αρχή για να μην δώσουν στόχο κάνουν ότι ελέγχουν το λάστιχο του αυτοκινήτου τους. Στη συνέχεια, κατευθύνονται προς την περίφραξη του χώρου, αλλά κάτι δεν τους πάει καλά και δεν τα καταφέρνουν με αποτέλεσμα να φύγουν.

Οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένη συμμορία από τη δυτική Αττική που κινείται με αυτό το όχημα. Μάλιστα το ίδιο όχημα πρέπει να εμπλέκεται και σε υποθέσεις διαρρήξεων σε όλη την Αττική από Πειραιά μέχρι Εκάλη.

