Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Τα ζώδια των πολιτικών, η ημερομηνία των εκλογών και η πρόβλεψη για το πρωτάθλημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα άστρα για τις πολιτικές αλλά και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και σε παγκόσμιο επιπεδο; Αναλυτικά όσα ανέφερε η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Τετάρτης για μία ιδιαίτερη αστρολογική ανάλυση, που περιλάμβανε στοίχεια για τη νέα χρονιά, πολιτικά πρόσωπα και προβλέψεις για τα ζώδια τους αλλά και την πορεία του κόσμου και της χώρας.

Στην έναρξη της συζήτησης, όταν ερωτήθηκε πώς τς φαίνεται η 9η Απριλίου ως πιθανή ημερομηνία για τις εκλογές, η Λίτσα Πατέρα ανέφερε: "Η Σελήνη στον Σκορπιό, με πολύ πάθος θα ψηφίσουμε... Δεν είναι κακή ημέρα, δύο μέρες πριν είχε πανσέληνο, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σταθερή."

Όπως ανέφερε η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό", "το σύμπαν έχει αποφασίσει να κάνει συναρπαστικές αλλαγές. Θα υπάρξουν αναταράξεις αλλά θα μας κάνουν καλύτερους. Το σημαντικότερο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δεν είναι ο πόλεμος, είναι η κλιματική αλλαγή. Όμως μέσα από αντιδράσεις, επαναστατικές τάσεις ανά τον κόσμο τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα."

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ως χαρακτηριστική ημερομηνία την 17η Μαΐου, γίνεται μια όψη που αλλάζουν τα πράγματα και η ημερομηνία αυτή είναι που κακή για τον Ζελενσκι. Εκείνη η ημερομηνία θα δείξει που θα πάνε τα πράγματα και ο κόσμος.

Όσον αφορά τη "μαυρίλα" του 2022, η Λίτσα Πατέρα, ότι τώρα που φεύγει ο Άρης από τους Διδύμους, σε γενικές γραμμές θα έρθουν καλύτερα πράγματα.

Σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών η αστρολόγος ανακοίνωσε ότι καλύτερο είναι να επιστρέψει όταν θα έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές για να μηλήσει για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.



Ο Μητσοτάκης που είναι ιχθύς, αυτός ο χρόνος είναι αρκετά καλός.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι Λέων, είναι σε μια γενική φάση, όμως ο Μάιος δεν είναι καλός οπότε δεν ξέρω πως θα πάνε δεύτερες εκλογές...

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι Υδροχόος

Η Λίτσα Πατέρα σχολίασε και το ζώδιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι και εκείνος Ιχθύς και όπως είπε, δεν θα έχει καλό τέλος.

Επίσης τόνισε ότι ο Μάιος είναι ένας κρίσιμος μήνας που... φοβάται η αστρολόγος.

"Έχουμε ένα σπίτι το οποίο μπαζει... Αυτό το σπίτι πρέπει να ξαναγκρεμιστει για να φτιαχτεί από την αρχή", είπε η Λίτσα Πατέρα.

Τέλος, έδωσε το πρωτάθλημα... σύμφωνα με τα άστρα στον Παναθηναϊκό και είπε ότι με την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει όμως θα βγουν παρά πολλά φάρμακα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων

Ντράφι: Βίντεο - ντοκουμέντο από την απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι

Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη με τραυματίες (εικόνες)