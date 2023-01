Πολιτική

Βουλή - Χειμάρας: Ποια παίρνει την έδρα του στην Βουλή

Νέο μέλος αποκτά το Κοινοβούλιο, μετά από την παραίτηση του Θέμη Χειμάρα από το βουλευτικό αξίωμα.



Την έδρα του, όπως και τη θέση του Θέμη Χειμάρα στην ΚΟ της ΝΔ, θα καταλάβει η πρώτη επιλαχούσα στον Νομό Φθιώτιδας, Ελένη Μακρή-Θεοδώρου.

Η Ελένη Μακρή-Θεοδώρου έχει διατελέσει βουλευτής Φθιώτιδας με τη ΝΔ.

Η ίδια στο βιογραφικό της που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της αναφέρει:

«Διετέλεσα Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2015. Το Δεκέμβριο του 2017 αναγορεύτηκα Διδάκτορας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεννήθηκα στη Λαμία και τα πρώτα μου χρόνια έζησα με την οικογένειά μου στον Δομοκό. Σπούδασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών).

Αργότερα, παρακολούθησα το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω εργαστεί ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία της Βοιωτίας και Φθιώτιδας, ως διευθύντρια στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας και για δύο χρόνια άσκησα καθήκοντα προϊσταμένης στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας.? Είμαι παντρεμένη με τον Μάριο Θεοδώρου και έχω δύο γιους, τον Φάνη και τον Βαγγέλη.

Η πολιτική μου διαδρομή

Το 2012 στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου εκλέχτηκα βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία. Από την εκλογή μου έως τον Ιανουάριο του 2015 συμμετείχα ενεργά στις επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Έρευνας και Τεχνολογίας, Οδικής Ασφάλειας, και Παρακολούθησης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Το 2011 εκλέχτηκα περιφερειακή σύμβουλος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το 2006 εκλέχτηκα νομαρχιακή σύμβουλος στον Νομό Φθιώτιδας, όπου διετέλεσα αντινομάρχης αρμόδια για θέματα Παιδείας και Πρόνοιας, πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης, Οικονομίας και Κοινωνικού τομέα, πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας και εκπρόσωπος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Στερεάς Ελλάδας.

Το 1999 εκλέχτηκα για πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λειανοκλαδίου, όπου διετέλεσα γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Φθιώτιδας και εκπρόσωπος στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).

Νέα Δημοκρατία

Είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του τομέα Παιδείας και Αυτοδιοίκησης της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Φθιώτιδας. Από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 διετέλεσα εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, το ανώτερο καθοδηγητικό και εκτελεστικό Όργανο του κόμματος. Το 2012 έως το 2014 συμμετείχα ως μέλος στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.) ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2000 συμμετέχω στα Συνέδρια του κόμματος».

