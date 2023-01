Πολιτική

Θέμης Χειμάρας: Παραιτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με επιστολή του στον Κώστα Τασούλα παραιτήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Θέμης Χειμάρας.

Ο κ. Χειμάρας έστειλε επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, παραδίδοντας την έδρα του.

Σημειώνεται ότι το κλίμα ήταν βαρύ για τον κ. Χειμάρα μετά τα δημοσιεύματα που έφεραν επιχείρησή του να έχει κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας του, συνεργασίες με δημόσιους φορείς.

Πρώτη επιλαχούσα είναι η κα Ελένη Μακρή, η οποία διετέλεσε βουλευτής Φθιώτιδας με τη ΝΔ την περίοδο 2012 – 2015.

H επιστολή του Θέμη Χειμάρα προς τον Κώστα Τασούλα:

Στις εκλογές του 2019, οι πολίτες της Φθιώτιδας μου έκαναν την τιμή να με εκλέξουν Βουλευτή, για να εργαστώ για τον τόπο μου, να υπηρετήσω την χώρα μου και να ενισχύσω την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης που υπηρετώ από μικρό παιδί, για την δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας.

Το ασυμβίβαστο που αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, σε σχέση με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα και παρά το γεγονός ότι από τα στοιχεία που έχω προσκομίσει δεν προκύπτει αύξηση των πωλήσεων κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας, εγείρει ζητήματα.

Αναγνωρίζοντας πως μια ακούσια παράλειψή μου, έγινε η αιτία για να φέρω σε δύσκολη θέση το κόμμα που υπηρετώ και τους ανθρώπους που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη φιλία τους, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί και δηλώνω την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα, παραδίδοντας την έδρα στη Νέα Δημοκρατία, όπως οφείλω.

Δεν θα επέτρεπα ποτέ, ένα τέτοιο ζήτημα που με αφορά, να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, προκειμένου να πληγούν οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη, που με πίστη υπηρετεί η Κυβέρνησή της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου για την στήριξη και την εμπιστοσύνη και ζητώ συγνώμη από όσους άθελά μου στενοχώρησα.

Δηλώνω ότι παραμένω στην πρώτη γραμμή της μάχης με την Νέα Δημοκρατία, δίπλα στον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, για την Ελλάδα που μας αξίζει, για μια Φθιώτιδα ισχυρή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων

Ντράφι: Βίντεο - ντοκουμέντο από την απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι

Αντετοκούνμπο - Μπακς: ρεκόρ καριέρας με 55 πόντους