Ελλείψεις φαρμάκων – Πλεύρης: Η επάρκεια έχει διασφαλιστεί, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας για να διατηρηθεί η επάρκεια στα φάρμακα.



Έκτακτη ενημέρωση για τις ελλείψεις σε κριμένα φάρμακα πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, Δημήτρη Φιλίππου και τον πρόεδρο του ΙΦΕΤ, Γιάννης Σωτηρίου.

Ο Θάνος Πλεύρης εμφανίστηκε καθησυχαστικός κατά την συνέντευξη Τύπου όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ελλείψεων σε συγκεκριμένα φάρμακα. Συγκεκριμένα, είπε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» γιατί το σύστημα Υγείας είναι διασφαλισμένο, σημειώνοντας ότι «τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα – τα νοσοκομεία έχουν γενόσημα». Το πρόβλημα ελλείψεων εντοπίζεται «μόνο στα φαρμακεία και στις επώνυμες συσκευασίες».



Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι οι ελλείψεις οφείλονται στη μείωση της παραγωγής και στις ελλείψεις πρώτων υλών και την έξαρση των ιώσεων. Όπως είπε η χώρα μας αντιμετωπίζει μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ.



Το πρόβλημα αφορά ιδιωτικά φαρμακεία και δεν σχετίζεται με ελλείψεις αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις, ανέφερε και πρόσθεσε ότι μπήκε πλαφόν clow back και για τον λόγο αυτό δεν έχουμε πρόβλημα στα νοσοκομεία. Τα μέτρα αυτά που δεν στηρίχθηκαν από την αντιπολίτευση εξασφάλισαν ουσιαστικά την τροφοδοσία των νοσοκομείων, σημείωσε ακόμα ο κ. Πλεύρης.

Ο κ. Πλέυρης είπε ότι αυτή τη στιγμή ελέγχονται 9 μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες για το αν τηρούν το πλαφόν που απαιτεί ο νόμος.

Ανέφερε ακόμα ότι θα υπάρχει επίσης ενημέρωση από τον ΕΟΦ για τα φάρμακα που λείπουν από την αγορά, ενώ παράλληλα θα γνωστοποιείται το που υπάρχει υποκατάσταση φαρμάκων. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι αντί συγκεκριμένου επώνυμου φαρμάκου, ποιο γενόσημο, αντίστοιχης αποτελεσματικότητας, μπορούν να προμηθευτούν.

Παράλληλα θα υπάρξει αύξηση των παραγγελιών από τον ΙΦΕΤ για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες παρουσιάζεται η παγκόσμια έλλειψη.

«Το ότι έχουν ελλείψεις χώρες με ακριβά φάρμακα, είναι πρόβλημα μειωμένης παραγωγής», υπογράμμισε και τόνισε ότι «η πιο σκανδαλώδης αύξηση τιμών έγινε το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ». Πρόσθεσε δε ότι δεν θα υπάρξει οριζόντια αύξηση τιμών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΦΕΤ, Γιάννης Σωτηρίου, ανέφερε ότι ο ΙΦΕΤ έχει ξεκινήσει ήδη την αναζήτηση για παιδικά σιρόπια και εισπνεόμενα από ξένες αγορές και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν αποτελέσματα. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από επώνυμα παιδικά σιρόπια παρακεταμόλης και σε συγκεκριμένες παιδικές αντιβιώσεις, ανέφερε ο κ. Πλεύρης.



Ο πρόεδρος του ΙΦΕΤ επισήμανε πως εφέτος υπήρξε 34% αύξηση της ποσότητας σε παιδικά σιρόπια.



«Υπήρχαν δύο παράγοντες που οδήγησαν στην έλλειψη σε παιδικά σκευάσματα. Η μία ήταν η αύξηση των κρουσμάτων και η δεύτερη ήταν η αύξηση των κρουσμάτων κατά την περίοδο των εορτών που είναι περιορισμένη κυκλοφορία από τις φαρμακαποθήκες», ανέφερε ο κ. Σωτηρίου, τονίζοντας πως η αποκατάσταση του προβλήματος θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα.



«Σε 7-10 ημέρες θα ξεκινήσει σταδιακά η ομαλοποίηση της έλλειψης παιδικών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Θεωρούμε πως σε ένα μήνα η κατάσταση αναμένεται να έχει ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό», επισήμανε ο ίδιος.

Τα επιλέον μέτρα

Στη συνέχεια, ο κ. Πλεύρας ανακοίνωσε τα επιλέον μέτρα για την αντιμετώπιση των όποιων ελλείψεων σε φάρμακα. Συγκεκριμένα είπε:

Στη συνάντηση που είχαμε με όλους όσους εμπλέκονται στην τροφοδοσία της κοινότητας με φάρμακα ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πέρα από τη συνέχιση των ελέγχων στις φαρμακαποθήκες για τυχόν διατήρηση αποθέματος, ελέγχονται και εννέα (9) μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες για το αν διατηρούν τα αποθέματα που προβλέπει ο Νόμος και τροφοδοτούν ομαλά την αγορά.

Ο ΣΦΕΕ μας διαβεβαίωσε ότι θα έχει την πλήρη συνεργασία, ώστε να τροφοδοτείται επαρκώς η Ελληνική αγορά με όλα τα φάρμακα των πολυεθνικών.

Σε συνεννόηση με την ΠΕΦ εντείνεται η παραγωγή από τα Ελληνικά εργοστάσια γενοσήμων φαρμάκων στις δραστικές που παρουσιάζουν έλλειψη και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική φαρμακοβιομηχανία διότι το τελευταίο τρίμηνο σε συνεχείς συνεννοήσεις με το Υπουργείο έχει αυξήσει την παραγωγή για να τροφοδοτείται η κοινότητα με τα Ελληνικά γενόσημα.

Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τον ΕΟΦ ώστε σε επώνυμα φάρμακα που παρουσιάζεται έλλειψη να γνωρίζουν οι πολίτες ποια φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας υπάρχουν σε επάρκεια, ώστε να προμηθεύονται αυτά ως υποκατάστατα. Ανάρτηση λίστας φαρμάκων αντίστοιχης θεραπευτικής αξίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ενημερώνονται και οι ιατροί για τις ελλείψεις φαρμάκων, ώστε να συνταγογραφούν και να προτείνουν φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας που δεν βρίσκονται σε έλλειψη.

Επιπλέον τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που βρίσκονται σε έλλειψη θα συνταγογραφούνται μόνο ηλεκτρονικά για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση. Προσοχή αυτό δεν αφορά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα που θα συνεχίσουν οι πολίτες να τα παίρνουν κανονικά, ελεύθερα από τα φαρμακεία.

Το μεγαλύτερο λοιπόν πρόβλημα που αφορά σε αντιπυρετικά και αντιβιώσεις, ειδικά στα παιδικά λόγω έξαρσης των παιδικών λοιμώξεων και της ιδιαίτερης μορφής που έχουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα, αντιμετωπίζεται πλήρως με τα υποκατάστατα γενόσημα φάρμακα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επάρκειας αυτών των φαρμάκων στην Ελληνική αγορά.

Για τα φάρμακα τα οποία έχουν πλήρη εξάρτηση με τις πρώτες ύλες της Ασίας και δεν μπορούν να παραχθούν στην χώρα, όπως μπορεί να είναι κάποια αναπνευστικά ή αποφρακτικά, όπου και ο ίδιος ο μηχανισμός της πρώτης ύλης εισάγεται, θα διευρυνθούν οι παραγγελίες που γίνονται από τον ΙΦΕΤ για έκτακτες εισαγωγής, ώστε να περιορισθούν οι ελλείψεις.

Παρέμβαση στην Επίτροπο Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, «το πρόβλημα, όπως ήδη έχει τονισθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, φαρμακοβιομηχανία, φαρμακαποθήκες, φαρμακευτικοί σύλλογοι, είναι παγκόσμιο και αφορά το σύνολο της Ε.Ε. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πέρα από την λήψη των εθνικών μέτρων, απέστειλα επιστολή προς την Επίτροπο για να υπάρξουν κεντρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πρωτοβουλία αυτή που έχει τύχει της αποδοχής ομολόγων μου Υπουργών αλλά και της Γενικής Διευθύντριας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. αφορά άμεσες αλλά και μεσοπρόθεσμες ενέργειες» Παράλληλα ανέφερε ότι «οι άμεσες ενέργειες συνδέονται με κεντρική καταγραφή όλων των φαρμάκων που παρουσιάζουν έλλειψη στην Ε.Ε., την καλύτερη συνεργασία των κρατών μελών για ανταλλαγή φαρμάκων, τις κεντρικές παραγγελίες φαρμάκων και δραστικών ουσιών και ιδίως πρώτων υλών. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ανοίγει ξεκάθαρα η συζήτηση για την στήριξη της Ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας και την απεξάρτηση της Ε.Ε. από τις χώρες της Ασίας σε φάρμακα κα πρώτες ύλες. Σε αυτό το σημείο τονίζω για ακόμη μία φορά ότι είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας διαθέτει εγχώρια παραγωγή την οποία και έχει στηρίξει με επενδυτικές διαδικασίες όπως το επενδυτικό clawback και σήμερα αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ότι μεγάλες χώρες που στείλαν την παραγωγής του στις χώρες της Ασίας».