Κοινωνία

Δίωξη Ναρκωτικών: χιλιάδες συλλήψεις και κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων το 2022

Τι προκύπτει από τον απολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας για τις υποθέσεις που χειρίστηκε το προηγούμενο έτος. Αναλυτικά στοιχεία για τα δενδρύλλια και τις ουσίες που κατασχέθηκαν.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με τον απολογισμό δραστηριότητας του 2022, για τα ναρκωτικά προκύπτει ότι:

Η Ελληνική Αστυνομία το έτος 2022 χειρίστηκε 11.563 υποθέσεις ναρκωτικών και συνελήφθησαν 13.648 άτομα.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν:

6 τόνοι, 7 κιλά και 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

629 κιλά και 200 γραμμάρια κοκαΐνης,

136 κιλά και 971 γραμμάρια ηρωίνης – μορφίνης,

74 κιλά και 353 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

35 κιλά και 362 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

44.499 δενδρύλλια κάνναβης και

41.951 ναρκωτικά δισκία.