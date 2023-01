Θεσσαλονίκη

“Terra Incognita”: Επεισόδια στην επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης (εικόνες)

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης στην Θεσσαλονίκη.



Επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης «Terra Incognita» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε η αστυνομία.



Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ πέταξαν δακρυγόνα, προχώρησαν σε προσαγωγές και μπήκαν μέσα στο κτήριο.



Είχε προηγηθεί ανακατάληψη της «Terra Incognita» σε ένδειξη συμπαράστασης του αναρχικού Θάνου Χατζηαγγέλου που πραγματοποιεί απεργίας πείνας και δίψας.

Όπως έγινε γνωστό η Αστυνομία προχώρησε σε 29 συλλήψεις κατά την διάρκεια της επιχείρησης.





Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:



«Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας όταν ομάδα ατόμων εισήλθε σήμερα (04 Ιανουαρίου 2023), σε κτήριο ιδιοκτησίας Α.Π.Θ. στη συμβολή των οδών Τάσκου Παπαγεωργίου και Ολύμπου (Terra Incognita) προσπαθώντας να το ανακαταλάβει.



Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία συνελήφθησαν είκοσι εννέα (29) άτομα.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφαλείας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.



Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης».





Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος σε άβατα και αποδίδουμε υπό κατάληψη χώρους ξανά στην κοινωνία»

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα social media, αναφέρθηκε στις δύο ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Δυτική Αττική και σε υπό κατάληψη κτίριο στη Θεσσαλονίκη.

«Με πράξεις αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά κάθε μορφή εγκληματικότητας, βάζουμε τέλος σε άβατα και γκρίζες ζώνες ανομίας, αποδίδουμε τους δημόσιους χώρους στην κοινωνία. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά», ανέφερε ο Υπουργός.

Πηγή: thestival.gr, voria.gr

