Αθλητικά

Βόλεϊ - Super Cup: Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στο βόλεϊ ανδρών κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Ποιος παίκτης αναδείχθηκε MVP.

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς στο βόλεϊ ανδρών κατέκτησε ο Παναθηναϊκός. Οι πρωταθλητές «Πράσινοι» επικράτησαν 3-1 του κυπελλούχου ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο στον τελικό του Σούπερ Καπ, κατακτώντας για δεύτερη φορά τον συγκεκριμένο τίτλο. MVP αναδείχηκε ο 33χρονος Κουβανός Φερνάντο Ερνάντεζ.

Τα σετ: 25-20, 32-34, 25-19, 25-22

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Κόβαρ 22 (18/29 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 68% υπ. - 28% άριστες), Πετρέας 6 (5/7 επ., 1 μπλοκ), Γιάκομπσεν 2 (2 μπλοκ), Ρανγκέλ 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ), Φράγκος 10 (10/28 επ., 50% υπ. - 11% άριστες), Ερνάντεζ 28 (21/40 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ) / Ζήσης (λ, 64% υπ. - 36% άριστες), Μπάσης.

ΠΑΟΚ (Γιόσκο Μιλενκόσκι): Γιόρνα 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες), Κόστα 9 (6/12 επ., 3 μπλοκ), Γουόλς 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (6/12 επ., 2 μπλοκ), Ράπτης 13 (11/27 επ., 2 μπλοκ, 36% υπ. - 14% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 21 (18/39 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Κοκκινάκης (λ, 62% υπ. - 24% άριστες), Ηλίας, Σωτηρίου 1 (1/3 επ.), Γάτσης, Τακουρίδης, Μπούτος 1 (1/1 επ.).

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Ξεκινάω λέγοντας πως σήμερα είναι μία μέρα που το ελληνικό βόλεϊ έχασε έναν μεγάλο παίκτη και πολλοί έναν καλό φίλο. Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι και ποιοτικό. Είμαι διπλά χαρούμενος, αφενός γιατί έχουμε μία σειρά παιχνιδιών που νικάμε αυτόν τον σπουδαίο αντίπαλο, αφετέρου γιατί ήταν τόσο μεγάλη η θέληση και η δίψα των παικτών μου και κάτω από δύσκολες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε πρόβλημα. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει τέσσερα παιχνίδια, γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλον και δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Ο Π.Α.Ο.Κ. αντέστρεψε τους ακραίους και μας δημιούργησε ένα πρόβλημα στο πως θα τον αντιμετωπίσουμε και κρίθηκαν όλα στις λεπτομέρειες. Όποιος φίλαθλος του Παναθηναϊκού και του ελληνικού βόλεϊ αν θυμάται τον Παναθηναϊθκό πριν κάποια χρόνια, θα ξέρει ότι δεν βλέπαμε καν τους τελικούς. Σε αυτή τη φάση θέλουμε να είμαστε στους τελικούς. Αν το κάνουμε, κάποιον θα κερδίσουμε, από κάποιον θα χάσουμε. Όλα τα άλλα θα έρθουν».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιόσκο Μιλενκόσκι τόνισε: «Παίξαμε μέχρι το τέλος όσο μπορούσαμε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα και είναι καλύτερος αυτή τη χρονική περίοδο. Σε κάποια σημεία είχαμε ευκαιρίες, αλλά κάναμε αρκετά τακτικά λάθη και δώσαμε σχεδόν ένα σετ από το σέρβις μας. Είναι αδύνατο να νικήσεις με αυτό το τρόπο μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει δρόμος, έχουμε το πρωτάθλημα αλλά πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Φοίνικας έκαναν κάποιες μεταγραφές. Θα αναλύσουμε τα λάθη μας και θα βρούμε το πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω αν θα κάνουμε μεταγραφές και θα μιλήσουμε με τη διοίκηση για το επόμενο βήμα».

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Τόπαλος: Η ιατροδικαστική έκθεση, η έρευνα και οι πρώτες καταθέσεις

Βόλος: Βρέθηκε νεκρή με το εσώρουχο και μια τούφα τρίχες στο χέρι

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα