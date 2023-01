Οικονομία

Amazon: χιλιάδες απολύσεις και στην Ευρώπη

Ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως θα απολύσει «λίγους περισσότερους από 18.000» εργαζομένους του, καταργώντας θέσεις εργασίας και στην Ευρώπη.

Σε μήνυμά του το οποίο μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο του ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι ανέφερε πως η Amazon, η οποία είχε ήδη αναγγείλει τον Νοέμβριο πως οι απολύσεις θα έφθαναν τις 10.000, αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή της και προβλέπει «την κατάργηση λίγων περισσότερων από 18.000» θέσεων εργασίας.

Θα επηρεαστούν κατά κύριο λόγο τα τμήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και οι διευθύνσεις προσωπικού. Ο αριθμός των απολύσεων αντιπροσωπεύει χονδρικά το 6% του εταιρικού προσωπικού (?300.000) και σηματοδοτεί απότομη αλλαγή πορείας για την επιχείρηση, που πρόσφατα είχε διπλασιάσει το πλαφόν των μισθών που προσέφερε, για να προσελκύσει περισσότερο ταλέντο.

Ο κ. Τζάσι εξήγησε πως οι σχεδιασμοί αποδείχθηκαν «δυσκολότεροι» απ’ ότι προβλεπόταν λόγω της «αβεβαιότητας» για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας αλλά και επειδή η εταιρεία «έκανε ταχύτατα προσλήψεις τα τελευταία χρόνια».

Αν προστεθούν στο εργατικό δυναμικό της οι εργαζόμενοι στις αποθήκες της, η Amazon απασχολεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους στις ΗΠΑ, με άλλα λόγια είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης σε όλη τη χώρα, πίσω μόνο από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Walmart. Αναμένει επιβράδυνση του τζίρου και κερδών της λόγω του πληθωρισμού, ενώ η τιμή της μετοχής της μειώθηκε κατά το ήμισυ τον τελευταίο χρόνο.

Οι απολύσεις της Amazon πλέον ξεπερνούν κατά πολύ τις 11.000 που ανακοίνωσαν η Meta (Facebook, Instagram) και αυτές που ανήγγειλαν αρκετές εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας.

