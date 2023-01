Life

Νίκος Ξανθόπουλος: Η οικογένεια του προσεύχεται για ένα θαύμα

Το «παιδί του λαού» παραμένει για τρίτη εβδομάδα διασωληνωμένος σε ΜΕΘ. Τι λένε οι γιατροί.

Ο Νίκος Ξανθόπουλος νοσηλεύεται για τρίτη εβδομάδα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κλινικής στο Αιγάλεω με την οικογένειά του να προσεύχεται για ένα θαύμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, ο 88χρονος ηθοποιός άνοιξε τα μάτια του ανήμερα των Χριστουγέννων δίνοντας μία αχτίδα ελπίδας, ωστόσο οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

Το γεγονός ότι περνούν οι μέρες και παραμένει διασωληνωμένος, αυξάνει τους φόβους για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις με τον οργανισμό του να είναι αδύναμος λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας που βρίσκεται στην Εντατική.

Δεκάδες είναι και τα τηλεφωνήματα που δέχεται καθημερινά η οικογένεια του Νίκου Ξανθόπουλου από φίλους και γνωστούς απ’ όλη την επικράτεια που επιθυμούν να μάθουν νέα για το πάλαι ποτέ “παιδί του λαού”.

