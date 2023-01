Οικονομία

Σταϊκούρας: Θα έχουμε τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης το 2023 σε σχέση με την Ευρώπη

Τι είπε ο ΥΠΟΙΚ για μείωση χρέους, μέτρα στήριξης, συστημικές τράπεζες και πλειστηριασμούς.

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης θα συνεχίσουν να υφίστανται και στην Ελλάδα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», προσθέτοντας, ωστόσο, πως η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας θα είναι καλύτερη σε σχέση με την Ευρώπη και ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η Ελλάδα δεν θα μπει σε ύφεση όπως θα συμβεί στη μισή Ευρώπη.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Ενώ επανέλαβε, πως βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής το 2023 είναι η Ελλάδα να έχει πρωτογενές πλεόνασμα που θα την οδηγήσει και στην επενδυτική βαθμίδα.

Ο υπουργός έκανε επίσης λόγο για τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης το 2023 σε σχέση με την Ευρώπη και για αύξηση των επενδύσεων εφέτος και το 2024.

Ταυτόχρονα, δεν απέκλεισε το γεγονός να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος θα διατεθεί στην κοινωνία. Και επεσήμανε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού και το market pass δεν έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λέγοντας πως απαιτείται αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα πρέπει να είναι τόση, ώστε αφ' ενός να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα αυτών που θα πάρουν την αύξηση και αφ' ετέρου να αντέχει η επιχειρηματικότητα.

Σχετικά με τις συστημικές τράπεζες, ο υπουργός ανέφερε ότι αυτές έχουν δεσμευτεί δημόσια να προχωρήσουν σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και κατέστησε σαφές πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πιέζει και στο κομμάτι των προμηθειών. Τέλος, για το ζήτημα των πλειστηριασμών είπε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν είναι εκεί που ήλπιζε να είναι.

