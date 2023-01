Κόσμος

Εκλογές - Κύπρος: Οι υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Ρεκόρ αποτελούν οι φετινοί υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με αριθμό - ρεκόρ υποψηφίων, 14 στον αριθμό, ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η υποβολή υποψηφιοτήτων στον Γενικό Έφορο Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών για το χρίσμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως έγινε γνωστό και με την σειρά που υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες, οι διεκδικητές της Προεδρίας στην Κύπρο είναι οι :

Ανδρέας Ευστρατίου ,

Λουκάς Σταύρου,

Τσελεστίνα Ντε Πέτρο,

Χρίστος Χρίστου,

Ανδρόνικος Ζερβίδης,

Αχιλλέας Δημητριάδης,

Αλέξιος Σαββίδης,

Ανδρέας Μαυρογιάννης,

Γιώργος Κολοκασίδης,

Αβέρωφ Νεοφύτου,

Χαράλαμπος Αριστοτέλους,

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,

Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός και

Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στην Λευκωσία, ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κώστας Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εκλογής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας Νόμου, μέχρι τις 18:00 σήμερα το απόγευμα παρέχεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων εναντίον οποιασδήποτε υποψηφιότητας υποβλήθηκε επισήμως, για όποιον από τους λόγους αναφέρονται στο άρθρο 13.1 του Νόμου. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, αυτή θα εξεταστεί τάχιστα ούτως ώστε να οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κος Κωνσταντίνου, τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί στους εκπροσώπους των υποψηφίων προσχέδιο του ψηφοδελτίου, το οποίο ήδη προετοιμάζεται από το κυβερνητικό τυπογραφείο σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών. Όταν οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός του, θα ξεκινήσει και η εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποψηφιότητας έχει οποιοσδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας, ο οποίος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του/της, να μην έχει καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή να έχει στερηθεί της εκλογιμότητας μετά από απόφαση του δικαστηρίου λόγω εκλογικού αδικήματος, να μην πάσχει από διανοητική νόσο που τον/την καθιστά ανίκανο/η να ασκήσει τα καθήκοντα του/της Προέδρου της Δημοκρατίας και να μην έχει υπηρετήσει συνεχόμενα στο αξίωμα του/της Προέδρου της Δημοκρατίας τις αμέσως δύο προηγούμενες θητείες.

Τέλος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του Νόμου, κάθε υποψήφιος/α κατέθεσε ή μερίμνησε ώστε να κατατεθεί στον Έφορο Εκλογής το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ ή γραπτή απόδειξη που εκδίδεται από ή εκ μέρους της Γενικής Λογίστριας για δύο χίλιες ευρώ που ελήφθησαν από ή για λογαριασμό του/της υποψηφίου/ας.Το παράβολο επιστρέφεται αν ο/η υποψήφιος/α λάβει 3% του συνόλου των εγκύρων ψήφων. Η ημερομηνία των εκλογών για την ανάδειξη του νέου ΠτΔ στην Κύπρο είναι η Κυριακή 5 Φεβρουαρίου και εφόσον χρειαστεί β' γύρος, η Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023.

