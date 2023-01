Πολιτισμός

Times: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα επιστρέφουν σπίτι τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγή γραμμής κι από τη βρετανική εφημερίδα. Ποια θα είναι η συμφωνία, πως θα ξεπεραστούν οι «σκόπελοι» και τα ανταλλάγματα που θα δώσει η Ελλάδα.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα κατευθύνονται προς το σπίτι τους. Με αυτό το τίτλο σε ελεύθερη μετάφραση, η εφημερίδα Times στο κύριο άρθρο της τονίζει πως υπάρχουν «ενδείξεις» ότι βρισκόμαστε κοντά στην ανακοίνωση συμβιβασμού ώστε «τα Ελγίνεια Μάρμαρα», να επιστρέψουν στην Αθήνα με την μορφή δανεισμού αορίστου χρόνου. Για αντάλλαγμα το Μουσείο της Ακρόπολης θα παραχωρήσει άλλα, σχετικά μικρότερα, εκθέματα που βρίσκονται στις αποθήκες του, σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Times.

Η πρόταση αυτή, όπως επισημαίνεται, παρακάμπτει το νομικό σκόπελο που ναι μεν ορίζει ότι ιδιοκτήτες των ζωφόρων είναι οι επίτροποι του Βρετανικού Μουσείου αλλά όμως τους απαγορεύει να τις παραχωρήσουν. Μάλιστα η εφημερίδα δίνει συγχαρητήρια, και στον πρόεδρο του βρετανικού μουσείου Τζορτζ Όσπορν, γιατί «είναι έτοιμος να συμβιβαστεί και να επιστρέψει τα Γλυπτά στην Αθήνα» με μια συμφωνία που όπως επισημαίνεται φέρεται πως έχει ήδη συνταχθεί, όπως τονίζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί η πλειοψηφία της κοινής γνώμης στην Βρετανία να είναι υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα αλλά υπάρχουν και συντηρητικές φωνές ακόμη και μέσα στο διοικητικό συμβούλιο του Βρετανικού μουσείου που αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια εξέλιξη.

Τέλος, η εφημερίδα υπενθυμίζει και την δική της αλλαγή «γραμμής» για το θέμα πέρυσι τέτοια εποχή. Στην έκδοση της 11ης Ιανουαρίου 2022 έγραφε μεταξύ άλλων, «Καλλιτέχνες και πολιτικοί υποστήριζαν για πολλά χρόνια ότι αυτά τα τεχνουργήματα θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το μουσείο και η βρετανική κυβέρνηση, με την υποστήριξη των Times, αντιστάθηκαν στην πίεση. Όμως οι καιροί και οι συνθήκες αλλάζουν. Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Τώρα πρέπει να επιστρέψουν».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοφάνεια: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

“Το Πρωινό” - Πατούλη: η διεκδίκηση της δημαρχίας, τα φλερτ και ο Γιώργος Πατούλης (βίντεο)