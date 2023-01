Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο “Σωτηρία”: Κέντρο Ακτινοθεραπείας μέσω “Ελλάδα 2.0”

Συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για τη δημιουργία Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Θώρακος υπέγραψε το υπουργείο Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα υπέγραψαν με τον εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτη Σταμπουλίδη και τον Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτη Στάθη, σύμβαση για την Ίδρυση Κέντρου Ακτινοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «H Σωτηρία».

Το έργο, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στις επενδύσεις του Άξονα 3.3: «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Ακτινοθεραπείας, το οποίο θα ενισχύσει το δίκτυο των 18 δημόσιων νοσοκομείων (ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά) που διαθέτουν Τμήματα Ακτινοθεραπείας. Το έργο θα καλύψει άμεσες ανάγκες υγείας ασθενών με καρκίνο (όχι μόνο των ασθενών του «Η Σωτηρία» αλλά και γενικότερα), παρέχοντας υπηρεσίες υγείας καλύτερης ποιότητας και μειωμένο χρόνο αναμονής για την ακτινοθεραπεία.

Επιπλέον δημιουργείται νέο Τμήμα Χημειοθεραπείας, συμπληρωματικό του Κέντρου Ακτινοθεραπείας, το οποίο θα συμβάλλει στην επίτευξη του καινοτόμου στόχου δημιουργίας ενός ενιαίου τομέα χορήγησης ακτινοθεραπείας και την δημιουργία ενιαίων προτύπων για τη χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς με καρκίνο.

