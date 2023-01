Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ο ράπερ που “ρήμαξε” οκτώ επιχειρήσεις σε δύο ώρες (εικόνες)

Με εντολή εισαγγελέα δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του νεαρού ράπερ.

Τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες τού 24χρονου που είχε συλληφθεί στα μέσα του Δεκεμβρίου για μπαράζ ένοπλων ληστειών στη Θεσσαλονίκη, όταν σε διάστημα δύο ωρών λήστεψε τέσσερα φαρμακεία, τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών κι ένα μίνι - μάρκετ, με συνολική λεία άνω των 7.000 ευρώ, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν εισαγγελικής διάταξης.

Πρόκειται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 24χρονος μετά την απολογία του στον Ανακριτή Θεσσαλονίκης είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Ο 24χρονος κατηγορούμενος που δηλώνει καλλιτέχνης της ραπ μουσικής είχε αποφυλακιστεί πριν από πέντε μήνες, εκτίοντας ποινή για παρόμοιες πράξεις. Επιστρέφοντας σε καθεστώς ελευθερίας φαίνεται όμως πως συνέχισε την εγκληματική του δράση, διαπράττοντας τη μία ληστεία μετά την άλλη. Εκτός από τις οκτώ συγκεκριμένες ληστείες για τις οποίες είχε συλληφθεί με την αυτόφωρη διαδικασία, προέκυψαν άλλες τέσσερις, το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε μίνι - μάρκετ και ζαχαροπλαστείο,

Η διάταξη θα έχει ισχύ έξι μηνών και σκοπός είναι να αναγνωριστεί από τυχόν άλλους παθόντες ή άτομα που γνωρίζουν για τη δράση του. Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του ΕΔΩ.

