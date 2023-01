Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ζαούτης: Η μετάλλαξη ΧΒΒ.1.5 μπορεί να έχει φτάσει στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ μιλά στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό, την Κίνα και την εξάπλωση των ιώσεων μεταξύ των παιδιών.

«Το στέλεχος ΧΒΒ.1.5 κυκλοφορεί στις ΗΠΑ κι έχει φτάσει στο 40% των κρουσμάτων, ανήκει στην Ο και είναι το πιο μεταδοτικό στέλεχος», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Μαρία Σαράφογλου, «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση ή θνησιμότητα».

Ερωτηθείς για το αν έχει εντοπιστεί στην Ελλάδα η νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ απάντησε πως, «μπορεί να έχει φτάσει σε πολύ μικρό αριθμό, ακόμα όμως το ψάχνουμε».

«Είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση με την Κίνα, όταν μειώθηκαν τα μέτρα από την πολιτική του zero-covid, άλλαξε η κατάσταση. Η ανησυχία στην Κίνα υπάρχει λόγω των αυξημένων κρουσμάτων», εξήγησε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

Αναφορικά με τις ιώσεις που παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση μεταξύ των μικρών παιδιών, σημείωσε πως, «βλέπουμε αύξηση σε όλους τους αναπνευστικούς ιούς», ενώ τόνισε πως, πριν από τον κορονοϊό «τα παιδιά κάτω των 2 ετών όλα κολλούσαν αυτόν τον ιό.

Όλα τα παιδιά δεν είχαν έκθεση στον ιό λόγω της μάσκας και τώρα την έχουν».

Και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα εκτίμησε πως «είμαστε κοντά στην κορύφωση».

Συμβούλεψε, επίσης τους πολίτες που ασθενούν να μένουν σπίτι και να μην πηγαίνουν στη δουλειά ή το σχολείο, να προστατεύουν τους μεγαλύτερους, να βήχουν με σωστό τρόπο και να πλένουν τα χέρια τους.

Τέλος, κατέληξε σημειώνοντας πως «τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία δράση κατά των ιών».

