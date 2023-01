Κοινωνία

Θεοφάνια στον Πειραιά: Ο αγιασμός των υδάτων και τα περιστέρια (εικόνες)

Με υψηλές παρουσίες, πλήθος κόσμου και λαμπρότητα ο αγιασμός των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στον Πειραιά.

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς είχε προηγηθεί το πρωί ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού για τη γιορτή των Θεοφανίων, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης και εν συνεχεία τελέστηκε ο Αγιασμός των Υδάτων, στον προβλήτα απέναντι από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης σε δήλωση του ανέφερε: «Η σημερινή μέρα είναι ημέρα ελπίδας και φώτισης. Το 2023 μπορεί και πρέπει να είναι η χρονιά που η Ελλάδα θα πορευθεί με σταθερά βήματα στον δρόμο της ανάπτυξης της κοινωνικής στήριξης, των θετικών αλλαγών που βελτιώνουν την ζωή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Εύχομαι χρόνια πολλά, υγεία και προκοπή, σε όλες και όλους, ήρεμες θάλασσες και καλά ταξίδια στους Έλληνες ναυτικούς».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του ανέφερε πως «σήμερα είναι μια λαμπρή μέρα για την ορθοδοξία, μια σπουδαία ημέρα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, εύχομαι σε όλες και όλους αντοχές, δύναμη και πίστη στις δυνάμεις μας, περισσότερο φως, το έχουμε ανάγκη κυρίως τα τελευταία χρόνια που περπατάμε στο σκοτάδι. Χρόνια πολλά σε όλους».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά σε όλους, Θεία Φώτιση. Η Ελλάδα προχωράει μπροστά, η Περιφέρεια Αττικής προχωράει μπροστά, από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με τις μεγαλύτερες και καλύτερες προοπτικές για το 2023. Με υγεία».

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης ανέφερε: «Τελέστηκε σήμερα στον Πειραιά, ο κεντρικός εορτασμός των Θεοφανίων όλης της Ελλάδος σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Χρόνια πολλά στους Έλληνες, εύχομαι το φως των Θεοφανίων να φωτίσει όλους εμάς σε μια δύσκολη χρονιά για να έχουμε μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και όλους τους Πειραιώτες».

Ο βουλευτής Β' Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τραγάκης ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας μια καλύτερη χρονιά, μια φωτισμένη χρονιά σήμερα που είναι τα Φώτα. Όλοι ενωμένοι να πάμε για το καλό της πατρίδος. Χρόνια πολλά και καλά».

