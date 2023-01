Υγεία - Περιβάλλον

Γρεβενά: Εγκεφαλικά νεκρός ο 6χρονος

Η γενναία απόφαση των γονιών του 6χρονου, που δεν τα κατάφερε στη μεγαλύτερη μάχη της τόσο σύντομης ζωής του.

Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 6χρονος από τα Γρεβενά, ο οποίος υπέστη ανακοπή και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ.Καρβέλης, έχει επέλθει ο εγκεφαλικός θάνατος του παιδιού και οι γονείς του συναίνεσαν στη δωρεά των οργάνων του.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχει ήδη ενημερωθεί και ακολουθείται το πρωτόκολλο.

Τα επόμενα 24ωρα στο νοσοκομείο του Ρίο θα ξεκινήσει η διαδικασία αφαιρεσης των οργάνων του 6χρονου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παιδιά που βρίσκονται σε λίστες αναμονής στο εξωτερικό, αναμένεται να λάβουν τα σωτήρια μοσχεύματα.

Η γέφυρα ζωής που θα στηθεί είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μεταφοράς οργάνων, ανήμερα των θεοφανείων σε όλη την Ευρώπη, καθώς και η οικογένεια ενός 19χρονου που κατέληξε στην Άρτα, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του παιδιού της.

“Υποκλινόμαστε στους γονείς του παιδιού και στον μικρό Θωμά από τα Γρεβενά που θα δώσει ζωή σε άλλα παιδιά που χαροπαλεύουν σε κάποια εντατική…” δήλωσε ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης.

Ο μικρός Θωμάς, έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και άμεσα το ΕΚΑΒ στα Γρεβενά ανέλαβε το περιστατικό.

Έγινε διασωλήνωση και αναζητήθηκε κρεβάτι στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν υπήρχε ελεύθερο και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί στη ΜΕΘ Παίδων προχώρησαν σε μια διαδικασία “ψύξης” του εγκεφάλου, ώστε να τον προφυλάξουν από πιθανές βλάβες λόγω της καταστολής ξεκινώντας θεραπευτική αγωγή.

Έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε καθώς η κατάσταση του ήταν σοβαρή τα τελευταία 24ωρα.

