Ακάρ για Φαρμακονήσι: Οι Έλληνες πυροβόλησαν τους ψαράδες μας

«Η Τουρκία δεν παρενοχλεί και δεν προκαλεί την Ελλάδα» είπε ο Ακάρ, απειλώντας εκ νέου την Αθήνα.

Ότι η Τουρκία έχει «σοβαρά προβλήματα με την Ελλάδα» υποστήριξε σήμερα ο Χουλουσί Ακάρ.

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας αναφερόμενος στο χθεσινό περιστατικό στα ανοιχτά του Φαρμακονησίου, όπου τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού, σημείωσε πως, «οι ελληνικές δυνάμεις πυροβόλησαν τους ψαράδες μας».

«Η Τουρκία δεν παρενοχλεί και δεν προκαλεί την Ελλάδα» είπε ο Ακάρ, συμπληρώνοντας, ωστόσο, ότι η χώρα του δεν θα αφήσει ανταπάντηση «καμία πρόκληση».

Turkiye vows to not leave any Greek harassment, provocation without response https://t.co/B804jpjsUY pic.twitter.com/gwmbRMGjSN — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 6, 2023

«Εργαζόμαστε πραγματικά σκληρά για να τα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσω διαλόγου» είπε ο υπουργός Άμυνας, συμπληρώνοντας πως, «δυστυχώς δεν λάβαμε θετική απάντηση από τη γειτονική Ελλάδα. Όπως δεν ήρθαν, προσπαθούν να μας κατηγορήσουν με κάποιες δικές τους έννοιες. Από την Ελλάδα, που όπλισε τα νησιά και διέλυσε το status quo. Μόλις χθες πυροβόλησαν τους ψαράδες μας».

Ο Ακάρ απείλησε εκ νέου τη χώρα μας, λέγοντας:

«Λέμε: ‘Μαζέψτε τα μυαλά σας πριν χιονίσει στα βουνά που εμπιστεύεστε και κρατήστε τα πόδια σας στο έδαφος. Ειλικρινά απλώνουμε χείραν φιλίας. Μην καθυστερείτε να πάρετε αυτό το χέρι φιλίας. Τους έχουμε προειδοποιήσει κατά καιρούς με τη μορφή ‘Μην διστάζετε’ και συνεχίζουμε να τους προειδοποιούμε.

Είναι η Ελλάδα που χαλάει αυτό το status quo, εξοπλίζοντας τα νησιά. Η Ελλάδα που μπήκε κάτω από τη μύτη μας και που προκαλεί μέρα νύχτα. Η Ελλάδα που μόλις χθες ενόχλησε τους ψαράδες μας, πυροβόλησε. Με άλλα λόγια, εδώ ταιριάζει η παροιμία «Ο Γιαβούζ, ο κλέφτης, καταστέλλει τον νοικοκύρη». Αυξάνουν την ένταση. Το κάνουν για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους».

Η ανακοίνωση της τουρκικής Ακτοφυλακη?ς μεταδο?θηκε α?μεσα απο? το πρακτορει?ο Αναντολού και αναμεταδο?θηκε ευρε?ως απο? ενημερωτικε?ς και ιστοσελίδες, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου. «Το Λιμενικο? απε?τρεψε παρενο?χληση τουρκικω?ν αλιευτικω?ν σκαφω?ν απο? την Ελλα?δα», ήταν το τίτλος του Αναντολού. Η Σαμπάχ έκανε λόγο για «Ελληνικη? παρενο?χληση σε τουρκικο? ψαροκα?ικο στο Αιγαι?ο! Τρα?πηκαν σε φυγη? ο?ταν παρενε?βη το Λιμενικο? Σω?μα». «Απο?πειρα παρενο?χλησης απο? την Ελληνικη? Ακτοφυλακη? σε τουρκικα? αλιευτικα? στο Αιγαι?ο», αναφέρει η Χουριέτ, ενώ η Ντέιλ Σαμπάχ σημειώνει πως, «η Ακτοφυλακή εμπόδισε ελληνική παρενόχληση Τούρκων ψαράδων».

