Θεοφάνια: Στο νοσοκομείο νεαρός που βούτηξε για τον Σταυρό

Σοβαρά τραυματίστηκε ένας από τους νεαρούς που βούτηξαν στη θάλασσα για να πιάσουν το Σταυρό.

Δυστυχώς από τα φετινά Θεοφάνια στη Φθιώτιδα δεν έλειψαν τα ατυχήματα και μάλιστα στη Σκάλα Θεολόγου στη Μαλεσίνα, όπου σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός 22χρονου που βούτηξε για το Σταυρό.

O νεαρός που έχει καταγωγή από τη Μαλεσίνα και διαμένει στην Αττική, θέλησε να βουτήξει από τον προβλήτα που βρίσκεται στην παραλία, σε ύψος 2 περίπου μέτρων, από το νερό. Δυστυχώς εκεί η στάθμη του νερού δεν είναι πάνω από μισό μέτρο και όπως έπεσε στη θάλασσα χτύπησε στα χέρια και το κεφάλι.

Με τη βοήθεια των υπολοίπων που έπαιρναν μέρος στην τελετή, ανασύρθηκε στην παραλία και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι κάτοικοι του Θεολόγου ανέφεραν ότι καθυστέρησε να φτάσει, καθώς το ασθενοφόρο της Αταλάντης ήταν απασχολημένο σε διακομιδή και έπρεπε να έρθει άλλο από Καμένα Βούρλα.

Τελικά, με αρκετή ώρα καθυστέρηση ο νεαρός έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης όπου διαπιστώθηκαν δύο κατάγματα στους αγκώνες και χτύπημα στον αυχένα και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας.

