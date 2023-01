Κοινωνία

Καλλιθέα: Σύλληψη ανηλίκων μετά από καταδίωξη για κλοπή αυτοκινήτου

Που εντόπισαν τους ανήλικους οι αστυνομικοί και πώς προσπάθησαν να διαφύγουν.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σήμερα τα ξημερώματα, στην περιοχή της Καλλιθέας, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., πέντε ανήλικοι για κλοπή αυτοκινήτου κατά συναυτουργία από την περιοχή του Ταύρου.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Ταύρου αυτοκίνητο που είχε κλαπεί λίγο νωρίτερα από την ίδια περιοχή, στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν έως την περιοχή της Καλλιθέας, όπου και το όχημα ακινητοποιήθηκε. Έπειτα, οι επιβαίνοντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Μοσχάτου-Ταύρου και συνελήφθησαν.

