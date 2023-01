Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Συγκινεί ο σύζυγός της - “Σαν σήμερα θα είχαμε γιορτή...”

Το συγκινητικό μήνυμα του Ανδρέα Τσούνη, καθώς σήμερα η Φώφη Γεννηματά θα γιόρταζε.

Με μια πολλή συγκινητική ανάρτηση στο Twitter έκανε ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, καθώς σήμερα, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, «θα είχαμε γιορτή».

Όπως φαίνεται, ανέφερε: «Η Φώφη ήξερε να γλεντάει» ,εκφράζοντας τα συναισθήματά του και πως του λείπει πολύ. «Η Φώφη λείπει. Μου λείπει πολύ, λείπει από τα παιδιά, από όλους τους συγγενείς. Λείπει από όσους την αγάπησαν και πίστεψαν σε αυτήν».

Η ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη:

«Σαν σήμερα θα είχαμε γιορτή. Και η Φώφη ήξερε να γλεντάει. Σε ένα σπίτι ανοιχτό όπου χωρούσαν όλοι και δεν χρειάζονταν πρόσκληση. Η Φώφη λείπει. Μου λείπει πολύ, λείπει από τα παιδιά, από όλους τους συγγενείς. Λείπει από όσους την αγάπησαν και πίστεψαν σε αυτήν. Και ήταν πολλοί.



Λείπει το χαμόγελο της, η τόλμη και η αποφασιστικότητα της, το ήθος και η εντιμότητα της, σε μια πολύ δυσκολη στιγμή για τη χώρα. Λείπει το ανθρώπινο πρόσωπο που είχε φέρει στην πολιτική.



Συνεχίζουμε στον δρόμο της, δεν την ξεχνάμε, τιμούμε την παρακαταθήκη της. Συνεχίζουμε στο ζεϊμπέκικο της ζωής που μας δίδαξες και μόνον εσύ ήξερες να χορεύεις τόσο αληθινά».



