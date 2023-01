Αθλητικά

Μάικ Παππάς: Πέθανε ο “Ιπτάμενος Έλληνας”

Ο Μάικ Πάππας είχε γράψει τη δική του χρυσή ιστορία στην πάλη.

Ο θρυλικός παλαιστής της δεκαετίας του ΄80 Μάικ Πάππας (Mike Pappas) πέθανε στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι στις ΗΠΑ σε ηλικία 81 ετών. Είχε γράψει τη δική του ιστορία στο άθλημα της πάλης και τον αποκαλούσαν «Ο ιπτάμενος Έλληνας» (Τhe flying Greek).

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Αναμνήσεις”, ήταν ο πρώτος που την εποχή εκείνη στον αγώνα του στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν εξασφάλισε πωλήσεις εισιτηρίων της τάξεως των $100.000.

Το πραγματικό του όνομα ήταν Εμμανουήλ (Μανώλης) Σαββένας (Manoli Savvenas) και γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου. Αρχικά ασχολήθηκε με την πυγμαχία και με την πάροδο του χρόνου τον κέρδισε η Πάλη και έγραψε την δική του ιστορία στον Κάνσας Σίτι.

Το 1987 αποσύρθηκε από τις αρένες και απέκτησε το δικό του κοσμηματοπωλείο «Manoli’s Jewelers» στο εμπορικό κέντρο του Μπρέντγουντ (Brentwood Shopping Center) το οποίο διατηρούσε με την σύζυγό του Βάλερι

Ο θάνατός του καταλυπεί την σύζυγό του Βάλερι, τα παιδιά του Κωνσταντίνα (Constandina) , Παρασκευά και ‘Εμυ (Paraskevas (Amy), Μαρία και Μιχάλη Maria (Michael), Κωνσταντίνο, τα εγγόνια Savannah (Tyler), Makaiah, Emmanouella, Izabella, Isidora, και Emmanuel, τα δισέγγονα Jaxon και Mason, τις αδελφές Αθηνά και Τσαμπίκα, τα ανίψια, τα ξαδέλφια και τους λοιπούς συγγενείς και φίλους εδώ και στην Ελλάδα.

Το σκήνωμά του το απόγευμα της Τετάρτης, 4 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 7.00 μ.μ. θα εκτεθεί για προσκύνημα και αγρυπνία στον Ιερό ναό της Παναγίας «Η Αποσδόκτητη Χαρά» στην διεύθυνση 810 W. Woodbine, Ash Grove, MO – Missouri 65604. Η εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί το πρωί της Πέμπτης, 5ης Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. στον εν λόγω ναό.

Η οικογένεια καλεί τους συγγενείς και φίλους όπως αντί ανθέων προσφέρουν δωρεά στη μνήμη του στο Theotokos Unexpected Joy Orthodox Church και να αποστείλουν τις επιταγές στο Γραφείο Τελετών «Wilson-Griffin Funeral Home» στην διεύθυνση, PO Box 217, Ash Grove, MO 65604.

Ο αείμνηστος γεννήθηκε στις 17 Μαϊου 1941 στον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου, όπου και μεγάλωσε. Οι αείμνηστοι γονείς του έφεραν στον κόσμο έξι παιδιά και συγκεκριμένα τον Γεώργιο, τον Φίλιππα, τον Παναγιώτη, την Μαρία, την Αθηνά, τον Εμμανουήλ και την Τσαμπίκα. Σε ηλικία 11 ετών έμαθε το επάγγελμα του κοσμηματοποιού.

Αρχικά μετέβη στην Αυστραλία όπου ασχολήθηκε με την πυγμαχία και το 1967 ήρθε στην Αμερική προκειμένου να ασχοληθεί επαγγελματικά με την πυγμαχία. Στην συνέχεια μετέβη στο Μεξικό, όπου ασχολήθηκε με την πάλη και έκανε καριέρα. Μετά από σύντομο διάστημα ήρθε στο Τένεσί με το ψευδώνυμο Μάικ Πάππας και έγινε πρωταθλητής.

Την περίοδο εκείνη στο Κεντάκι γνώρισε την εκλεκτή της καρδιάς του Βάλερι με την οποία το 1973 χόρεψε τον Χορό του Ησαΐα και με την οποία ταξίδεψε στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις νήσους Φίτζι.

Το 1978 εγκατέλειψε την Πάλη και μετακόμισαν στο Σπρινγκφίλντ του Μισούρι, όπου απέκτησε το δικό του ομώνυμο κοσμηματοπωλείο και το πιο σημαντικό τα τέσσερά τους τέκνα και συγκεκριμένα, την Κωνσταντίνα, τον Παρασκευά, την Μαρία και τον Κωνσταντίνο.

Ο Θεός τον αξίωσε να δει τα παιδιά και τα εγγόνια του να αποκτούν τις δικές τους οικογένειες και απολάμβανε την χαρά των δύο δισέγγονων.

Ασχολήθηκε με τα κοινά και ήταν ιδρυτικό μέλος της κοινότητας του Αγίου Θωμά του Σπρινγκφιλντ.

Ο σκηνοθέτης Jason Brasier εμπνεύστηκε από την ζωή του και εξέδωσε το ντοκιμαντέρ «The Flying Greek», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και σε DVD

Πηγή: anamniseis.net

