ΗΠΑ - Βουλή: Ο Κέβιν Μακάρθι εξελέγη Πρόεδρος στην 15η ψηφοφορία!

Μετά από ένα πολυήμερο θρίλερ και σκληρές διαπραγματεύσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων εξέλεγε ως Πρόεδρο της τον... μοναδικό υποψήφιο για το αξίωμα!

Ο Ρεπουμπλικανός Κέβιν Μακάρθι εξελέγη το πρωί του Σαββάτο (ώρα Ελλάδος) Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος σε μια διαδικασία που σημαδεύτηκε μέχρι την τελευταία στιγμή από πολύ μεγάλες εντάσεις στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών.

Έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις, η ομάδα των "τραμπιστών ανταρτών" βουλευτών που εμπόδιζε την εκλογή του 57χρονου από την Καλιφόρνια υποχώρησε τελικά βάζοντας τέλος σε ένα αδιέξοδο που δεν είχε προηγούμενο τα τελευταία 160 χρόνια και προμηνύει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις στο Σώμα τα δύο επόμενα χρόνια.

Η εκλογή του Κέβιν Μακάρθι, μόνου υποψήφιου για το αξίωμα, επετεύχθη στην 15η ψηφοφορία.

