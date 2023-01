Υγεία - Περιβάλλον

Τζανάκης - Γρίπη: “Έρχονται” 350000 κρούσματα την εβδομάδα, που θα πιέσουν το ΕΣΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την επαναλειτουργία των σχολείων και όσα πρέπει να κάνουν οι γονείς. Ποιο “καμπανάκι” έκρουσε για τους παιδότοπους, τον συγκυτιακό ιό και τους εμβολιασμούς. Τι είπε για τον κορονοϊό.

«Δεν είναι σωστό να παραταθούν οι σχολικές διακοπές και να μην ανοίξουν την Δευτέρα τα σχολεία, η γρίπη είναι μια λοίμωξη που αντιμετωπίζεται. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε την σχολική χρονικά πάλι φέτος. Αντίθετα, οι γονείς πρέπει να προσέξουν και τα παιδιά με συμπτώματα να μην τα στείλουν στο σχολείο», είπε ο Νίκος Τζανάκης στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Όπως επεσήμανε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, «Η γρίπη δεν μπορεί να κάνει κακό στα παιδιά, άλλος ιός μπορεί να κάνει κακό στα παιδιά και αυτός είναι ο συγκυτιακός ιός και παρεμφερείς με αυτόν ιοί».

Ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και όπου αλλού πχ. σε επιχειρήσεις και εμπορικά κέντρα υπάρχει παιδότοπος, ώστε να γίνεται τακτική απολύμανση όλων των επιφανειών κάθε μία ώρα, καθώς η γρίπη και ο συγκυτιακός ιός μεταδίδονται πολύ εύκολα μέσω των επιφανειών.

«Δεύτερο μέτρο είναι οι γονείς να μην αφήνουν τα παιδιά με συμπτώματα να γυρίσουν στα σχολεία και να κολλήσουν άλλα παιδάκια», σημείωσε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, προσθέτοντας ότι «συνίσταται ο εμβολιασμός στα παιδιά έως 5 ετών, προκειμένου να προστατευθούν», λέγοντας πάντως ότι «Ο πληθυσμός των παιδιών δεν θα μας δώσει σοβαρές νοσήσεις και θανάτους, “επικίνδυνη” είναι η κατηγορία των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών και οι ανοσοκατασταλμένοι κάθε ηλικίας».

Σε ότι αφορά την έξαρση της γρίπης, ο Νίκος Τζανάκης σημείωσε ότι «αυτήν την στιγμή έχουμε 150.00 κρούσματα γριπώδους νόσησης την εβδομάδα, που σημαίνει ότι έχουμε 15.000-20.000 κρούσματα γρίπης ημερησίως. Αυτό σημαίνει πως στα τέλη Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου θα έχουμε 300.000 - 350.000 κρούσματα γρίπης εβδομαδιαίως και τα νοσοκομεία θα δεχθούν μεγάλη πίεση και αρκετές εισαγωγές, με γρίπη και άλλους ιούς, εκτός του κορονοϊού που αυτήν την στιγμή είναι ο λιγότερο επιβαρυντικός ιός».

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Εξάχρονος πυροβόλησε δασκάλα σε σχολείο (εικόνες)

Χριστούγεννα: Ο Πούτιν μόνος στο Κρεμλίνο για την Θεία Λειτουργία (εικόνες)

Κοζάνη: αγωνία για τα 3 αδελφάκια που νοσηλεύονται σε διαφορετικά νοσοκομεία