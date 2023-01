Τεχνολογία - Επιστήμη

Μαγιορκίνης - Κίνα: υπερβολικά τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα

Αποστάσεις από τις αποφάσεις της Κυβέρνησης και του ΕΟΔΥ κρατά ο Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ. Τι είπε για την νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού και τα κρούσματα γρίπης.

«Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, είναι περισσότερο για ψυχολογικούς - πολιτικούς λόγους, παρά για αντικειμενικούς- επιστημονικούς», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Πρόκειται για μέτρα κάπως υπερβολικά, με απώτερο σκοπό να διαλευκανθεί η κατάσταση στην Κίνα, δεδομένου ότι τα στοιχεία εκεί δεν είναι τόσο διαφανή όσο θα θέλαμε. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, τα στελέχη που υπάρχουν στην Κίνα δεν είναι στελέχη που μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στην Ευρώπη και η κινητοποίηση των ταξιδιωτών, δεν μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση», σημείωσε ο κ. Μαγιορκίνης.

Προσέθε ότι ένας πιθανός, αλλά όχι σημαντικός κίνδυνος, είναι το νέο στέλεχος που έχει εμφανιστεί στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι παρουσιάζει ένα πλεονέκτημα 20% σε σύγκριση με τα στελέχη που επικρατούν μέχρι στιγμής.

Αναφερόμενος στην γρίπη, ο κ. Μαγιορκίνης χαρακτήρισε αυτό που βιώνουμε, ως μία από τις πιο έντονες περιόδους γρίπης που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Τόνισε ωστόσο ότι είναι μία διαχειρίσιμη κατάσταση. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο λήψης κάποιων μέτρων, τόνισε ότι «μέτρα δεν διαφαίνονται πουθενά».

«Είμαστε πολύ μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα είχαμε μόνο, εάν είχαμε πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο κ. Μαγιορκίνης χαρακτήρισε τα εμβόλια ώς ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο», ενώ αναφερόμενος ειδικά στο εμβόλιο της γρίπης ανέφερε πως προέχει να το κάνουν οι ευάλωτοι και οι επαγγελματίες υγείας.

«Με το που έχει κάποιος συμπτώματα, είτε πρόκειται για γρίπη, είτε για κορονοϊό, θα πρέπει να κάνει τεστ και να αναζητά θεραπεία νωρίς, να μην περιμένει», υπογράμμισε ο επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ.

