Κορονοϊός - Κίνα: Τα μέτρα για ταξίδια προς την Ελλάδα

Τι αποφασίστηκε στην σύσκεψη για τον περιορισμό της εξάλωσης των κρουσμάτων, Τι θα ισχύσει για αρνητικά τεστ, μασκες και εμβολιασμούς ταξιδιωτών. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Σε ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, σχετικά με τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού στην Κίνα, τα οποία αποφασίστηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρονται τα εξής:

«Αναφορικά με την επιδημιολογική κατάσταση της πανδημίας COVID-19 στην Κίνα και την αντιμετώπισή της και σε συνέχεια των συστάσεων της αρμόδιας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προληπτικά μέτρα που προτείνονται από τον ΕΟΔΥ για τη χώρα μας είναι τα ακόλουθα:

Υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου (αντιγονικό τεστ ταχείας ανίχνευσης, ή μοριακού ελέγχου) όλων των ταξιδιωτών των απευθείας πτήσεων από Κίνα, 48 ώρες πριν την αναχώρησή τους

Πραγματοποίηση γονιδιωματικής επιτήρησης του SARS-CoV-2 σε λύματα αεροπλάνων που αφορούν απευθείας πτήσεις από την Κίνα, καθώς και σε αστικά λύματα του αερολιμένα Αθηνών

Ενίσχυση της γονιδιωματικής επιτήρησης του SARS-CoV-2 στην κοινότητα για την επιτήρηση και έγκαιρη ανίχνευση τυχόν νέων παραλλαγών

Σύσταση για χρήση μάσκας υψηλής προστασίας N95/KN95/FFP2 σε επιβάτες διεθνών πτήσεων με προορισμό τη χώρα μας, από αρχικό προορισμό την Κίνα. Σύσταση για χρήση μάσκας γενικότερα σε χώρους αεροδρομίων για όλους τους ταξιδιώτες ανεξαρτήτου προορισμού, το προσωπικό αεροδρομίων, και τους εργαζόμενους σε αεροπορικές εταιρείες

Σύσταση για εμβολιασμό με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού για βασικό σχήμα και αναμνηστικές δόσεις εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

O σκοπός του ΕΟΔΥ είναι η παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν στην προστασία και βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών κατά της ανθρώπινης υγείας από μεταδοτικά νοσήματα μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των κινδύνων, αναφοράς και κατάθεσης επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων και μέτρων παρέμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κίνα, προτείνονται τα ανωτέρω μέτρα, για τα οποία θα υπάρξει περιοδική επαναξιολόγηση και θα εφαρμοστούν για συγκεκριμένο διάστημα».

