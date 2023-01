Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΕ σε ταξιδιώτες από Κίνα: Σύσταση για αρνητικό τεστ και μάσκα

Τι συμφωνήθηκε στην συνεδρίαση του μηχανισμού έκτακτης αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΕ, με αφορμή τις εξελίξεις της COVID-19 στην Κίνα.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του μηχανισμού έκτακτης αντιμετώπισης κρίσεων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια συντονισμένη προληπτική προσέγγιση υπό το πρίσμα των εξελίξεων της COVID-19 στην Κίνα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για επαρκή, αξιόπιστα δεδομένα και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από την Κίνα από τις 8 Ιανουαρίου 2023, αναφέρει η ανακοίνωση της σουηδικής προεδρίας.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν:

να συστήσουν σε όλους τους επιβάτες σε πτήσεις από και προς την Κίνα να φορούν ιατρική μάσκα (FFP2/N95/KN95).

να παρέχουν συμβουλές σε εισερχόμενους και εξερχόμενους διεθνείς ταξιδιώτες που προέρχονται από ή έχουν προορισμό την Κίνα, καθώς και στο προσωπικό αεροσκαφών και αεροδρομίων, σχετικά με μέτρα προσωπικής υγιεινής και υγείας.

ενθαρρύνονται ενθέρμως για την εισαγωγή, για όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από την Κίνα προς τα κράτη μέλη, απαίτησης αρνητικού τεστ COVID-19 που λαμβάνεται όχι περισσότερες από 48 ώρες πριν από την αναχώρηση από την Κίνα.

Επίσης, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να συμπληρώσουν αυτά τα μέτρα με:

τυχαίους ελέγχους επιβατών που φτάνουν από την Κίνα κατά την άφιξή τους στα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, και αλληλουχία όλων των θετικών αποτελεσμάτων για την ενίσχυση της επιτήρησης της επιδημιολογικής κατάστασης.

έλεγχο λυμάτων από αεροδρόμια με διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που φτάνουν από την Κίνα

συνέχιση της προώθησης της κοινής κατανομής εμβολίων και του εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων, ιδιαίτερα μεταξύ των ευάλωτων ομάδων.

Η IPCR, με την υποστήριξη του ECDC και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του ΠΟΥ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις εξελίξεις στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των δεδομένων που ανταλλάσσονται, με σκοπό τη διασφάλιση του συντονισμού της ΕΕ τυχόν μέτρα που κρίνονται απαραίτητα.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να επανεξετάσουν τα μέτρα έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.

