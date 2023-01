Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ευρωπαϊκό “ναι” στα τεστ για τους ταξιδιώτες από την Κίνα

Τα κράτη-μέλη ενόψει της ανησυχίας από την έκρηξη των κρουσμάτων στην Κίνα, τόνισαν την ανάγκη για κοινή προσέγγιση στη λήψη μέτρων.



Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η συνεδρίαση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ για τον κορoνοϊό.

Η πλειοψηφία των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της διενέργειας τεστ για τους ταξιδιώτες πριν από την αναχώρησή τους από την Κίνα προς την ΕΕ, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για κοινή προσέγγιση στη λήψη μέτρων.

«Η ενότητα της ΕΕ παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο μας κατά της COVID» τόνισε με ανάρτησή της στο Twitter η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, επισημαίνοντας ότι «σήμερα η Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας της ΕΕ συνέκλινε σε δράση που περιλαμβάνει: τεστ πριν από την αναχώρηση για ταξιδιώτες από την Κίνα, ενίσχυση της παρακολούθησης των λυμάτων και αυξημένη εσωτερική επιτήρηση».

«Η συζήτηση συνεχίζεται αύριο στην IPCR (μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων)» συμπλήρωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

Όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια συντονισμένη προσέγγιση για τη μεταβαλλόμενη κατάσταση της COVID-19 στην Κίνα και τις επιπτώσεις των αυξημένων ταξιδιών από την Κίνα στην Ευρώπη στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών είναι υπέρ των τεστ πριν από την αναχώρηση, ενώ η Κομισιόν ετοίμασε σχέδιο γνωμοδότησης της για να καθοδηγήσει τη σημερινή συζήτηση, το οποίο τώρα θα αναθεωρηθεί και θα εγκριθεί με βάση τη συμβολή των κρατών μελών στη συνεδρίαση. Περαιτέρω συζήτηση θα γίνει αύριο στην IPCR (μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων), λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας.

Το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας προτείνει μέτρα σχετικά με: μέτρα προσωπικής υγιεινής και υγείας για τους ταξιδιώτες (συμπεριλαμβανομένης της συνιστώμενης χρήσης μάσκας σε πτήσεις από την Κίνα), παρακολούθηση λυμάτων για αεροσκάφη, γονιδιωματική επιτήρηση στα αεροδρόμια και αυξημένη παρακολούθηση,αυξημένη επαγρύπνηση της ΕΕ όσον αφορά στα τεστ και τους εμβολιασμούς,συζήτηση σχετικά με την ανάγκη για τεστ επιβατών από την Κίνα πριν από την αναχώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στις καταλληλότερες πτήσεις και αεροδρόμια και να εκτελούνται με συντονισμένο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, η Κομισιόν θα δημοσιεύσει τη γνώμοδότησή της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας μόλις εγκριθεί.

Τρεις θάνατοι στην Κίνα

Σήμερα Τρίτη, το κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο διαπιστώθηκαν τρεις θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19, έναντι ενός το προηγούμενο 24ωρο, με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη γιγαντιαία ασιατική χώρα των 1,41 δισεκ. κατοίκων να φθάνει τους 5.253 νεκρούς από τα τέλη του 2019.



Αναπάντεχη ήταν, ωστόσο, η στροφή 180 μοιρών από την Kίνα, όπου για πρώτη φορά υψηλόβαθμοι υγειονομικοί αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι ο αριθμός των νεκρών από τη Covid είναι «τεράστιος» και ότι το 70% των 25 εκατομμυρίων κατοίκων της Σαγκάης έχουν μολυνθεί.

Μόλις την περασμένη Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC) έκρινε «αδικαιολόγητη» την υποχρεωτική εξέταση για covid-19 των επιβατών που αφίκνυνται από την Κίνα, καθώς οι κάτοικοι της ΕΕ έχουν «σχετικά υψηλά επίπεδα ανοσοποίησης και εμβολιασμού» και «οι παραλλαγές που κυκλοφορούν στην Κίνα, κυκλοφορούν ήδη στην ΕΕ». Παρ’ όλα αυτά κάποιες χώρες αποφάσισαν να λάβουν μέτρα.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Κίνα δωρεάν εμβόλια κατά της COVID-19 για να τη βοηθήσει να θέσει υπό έλεγχο το τρέχον ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Τρία χρόνια μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού στην πόλη Ουχάν της Κίνας, οι αρχές κατήργησαν στις 7 Δεκεμβρίου την δρακόντεια πολιτική «μηδενικής covid». Χάρη σε αυτή ο πληθυσμός της Κίνας είχε προστατευθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιδημία, χάρη στα μαζικά διαγνωστικά τεστ, την αυστηρή παρακολούθηση των μετακινήσεων, αλλά και με την επιβολή lockdown σε ολόκληρες περιοχές μετά τον εντοπισμό λίγων κρουσμάτων και την απομόνωση σε ειδικά κέντρα καραντίνας όσων βρίσκονταν θετικοί στην covid.

Τα ακραία αυτά μέτρα, που απομόνωσαν σε μεγάλο βαθμό την Κίνα από τον υπόλοιπο κόσμο, επέφεραν ισχυρό πλήγμα στην οικονομία της χώρας, ενώ τον Νοέμβριο ξέσπασαν διαδηλώσεις κατά των υγειονομικών περιορισμών.

Μετά την άρση των μέτρων τα κινεζικά νοσοκομεία γέμισαν από ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες, πολύ λίγοι από τους οποίους έχουν εμβολιαστεί κατά της covid, ενώ πολλά φαρμακεία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε αντιπυρετικά.

Ποιες χώρες έχουν επιβάλει μέτρα

Για προληπτικούς λόγους οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες – ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ιαπωνία και το Ισραήλ— ανακοίνωσαν ότι θα ζητούν αρνητικό τεστ covid από τους ταξιδιώτες με προέλευση την Κίνα. Η Νότια Κορέα έλαβε την Παρασκευή αντίστοιχη απόφαση, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ ως τον Φεβρουάριο του 2023.

Στη συνέχεια Γαλλία και Βρετανία ανακοίνωσαν ότι θα απαιτούν από τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Κίνα να επιδεικνύουν πριν την αναχώρησή τους αρνητικό τεστ 48 ωρών. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 5 Ιανουαρίου στη Βρετανία, ενώ από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου στη Γαλλία.

Η Ισπανία ζητεί «αρνητικό τεστ» ή «πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού» από τους ταξιδιώτες που φτάνουν στη χώρα από την Κίνα.

Από την πλευρά της η Γερμανία εισηγήθηκε να δημιουργηθεί ένα «παρατηρητήριο» παραλλαγών της covid στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, χωρίς να επιβάλει τεστ στους ταξιδιώτες από την Κίνα. Η Ελβετία επεσήμανε ότι δεν προβλέπει να ενισχύσει τον έλεγχο των επιβατών από την Κίνα.

Τα προληπτικά μέτρα που έλαβαν πολλές χώρες είναι «κατανοητά» λόγω της έλλειψης πληροφόρησης από το Πεκίνο, εκτίμησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Η αντίδραση της Κίνας

Εν τω μεταξύ, η Κίνα χαρακτηρίζει παράλογους και χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει δυτικές χώρες, μεταξύ τους και χώρες της ΕΕ, στους προερχόμενους από την Κίνα ταξιδιώτες.

Ο εκπρόσβπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι «είμαστε έντονα αντίθετοι σε τέτοιες πρακτικές» και θα προχωρήσουμε σε αντίμετρα με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Πολλές χώρες έχουν ήδη επιβάλει κάποιο είδος περιορισμού ή πρόκειται να επιβάλουν σε ταξιδιώτες προερχόμενους από την Κίνα-- οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία και το Μαρόκο.

Το Κατάρ πρόκειται από σήμερα να απαιτεί από τους ταξιδιώτες που φθάνουν στο έδαφός του από την Κίνα να προσκομίζουν αρνητικό τεστ για COVID-19 , το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε 48 ώρες από την αναχώρησή τους. Το τεστ θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους ταξιδιώτες ανεξαρτήτως του εμβολιαστικού καθεστώτος τους.

