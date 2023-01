Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός στην Κίνα - ΙΑΤΑ: Αχρείαστα τα μέτρα για τους ταξιδιώτες, ο ιός κυκλοφορεί ευρέως

«Η δημιουργία εμποδίων στα ταξίδια δεν αλλάζει τίποτα στην κορύφωση της εξάπλωσης των μολύνσεων» αναφέρει ο ΙΑΤΑ.

Μια δόση υπερβολής βλέπει η ΙΑΤΑ στα μέτρα των χωρών για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, χαρακτηρίζοντάς τα «παρορμητική και αναποτελεσματική απάντηση».

«Πολλές χώρες υιοθετούν τεστ για Covid-19 και άλλα μέτρα για ταξιδιώτες από την Κίνα, όταν ο ιός κυκλοφορεί ήδη ευρέως εντός των συνόρων τους. Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό να βλέπουμε αυτή την παρορμητική επαναφορά των μέτρων, τα οποία έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά τα τελευταία τρία χρόνια», δήλωσε ο Γουίλι Γουόλς, γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών..

Χθες Τρίτη, το Πεκίνο χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επιβολή αυτών των μέτρων από 12 χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιταλία και η Γαλλία, κρίνοντας ότι «στερούνται επιστημονικής βάσης», ενώ άφησε υπόνοιες και για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τα μέτρα.

Ο οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί 300 εταιρείες που αντιστοιχούν συνολικά στο 83% της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας: μελέτες έχουν, υποστηρίζει ότι «η δημιουργία εμποδίων στα ταξίδια δεν αλλάζει τίποτα στην κορύφωση της εξάπλωσης των μολύνσεων. Το μόνο που πιθανόν να συμβεί είναι οι περιορισμοί να καθυστερήσουν αυτή την κορύφωση κατά μερικές ημέρες», τονίζει η ΙΑΤΑ.

Ενώ μπαίνουμε στον 4ο χρόνο από την έναρξη της πανδημίας, ο κλάδος των αερομεταφορών διαθέτει, σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, τα «απαραίτητα εργαλεία» για να αντιμετωπίσει τον ιό «χωρίς να καταφύγει σε αναποτελεσματικά μέτρα που περιορίζουν τα διεθνή ταξίδια, βλάπτουν τις οικονομίες και καταστρέφουν θέσεις εργασίας».

Η παγκόσμια εναέρια κυκλοφορία αναμενόταν το 2022 ότι θα έφθανε στο 70,6% του επιπέδου του 2019, αλλά παρέμεινε στάσιμη στο 44,3% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, κυρίως λόγω της πολιτικής μηδενικών κρουσμάτων της Κίνας -που τελικά άρθηκε στις 7 Δεκεμβρίου- εκτίμησε η ΙΑΤΑ στις αρχές του Δεκέμβριος.

