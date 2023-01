Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις - Καπραβέλος: Παράταση στις διακοπές για να μην ανοίξουν τα σχολεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί κάνει αυτήν την έκκληση ο Διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Παπανικολάου". Τι είπε για τα κρούσματα κορονοϊού, γρίπης και RSV.

Η έξαρση στα κρούσματα κορονοϊού και γρίπης, μαζί με την έλλειψη κλινών σε ΜΕΘ Παίδων, θα έπρεπε να οδηγήσουν την Επιτροπή των Ειδικών να αποφασίσει την παράταση των σχολικών διακοπών, ώστε να μην ανοίξουν την Δευτέρα τα σχολεία, καθώς αυτό θα επιτείνει το πρόβλημα και θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών και δη των παιδιών για νοσηλείες, εκτίμησε ο Νίκος Καπραβέλος.

Ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σημείωσε πως υπάρχει έξαρση στα κρούσματα κορονοϊού, όμως έχει περιοριστεί σε σχέση με πέρσι η πίεση στα νοσοκομεία και τα βαριά περιστατικά που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γιατροί,.

Σημείωσε ωστόσο ότι όπως δυστυχώς φάνηκε και στην περίπτωση του 6χρονου από τε Γρεβενά, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες σε ΜΕΘ Παίδων, για αυτό θα πρέπει όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί.

Ο κ. Καπραβέλος επανέλαβε αρκετές φορές πως οι αρμόδιοι της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υγείας θα πρέπει να αποφασίσουν την συνέχιση των σχολικών διακοπών και την μετάθεση του χρόνου επαναλειτουργίας των σχολείων και της διεξαγωγής των μαθημάτων τουλάχιστον για μια εβδομάδα.





Ειδήσεις σήμερα:

Άγια Θεοφάνια: η ιστορία της βάπτισης του Ιησού

Επίδομα θέρμανσης: Εκπνέει η διορία για αιτήσεις

Απάτη - Πάτρα: “Πέταξε” από το μπαλκόνι χιλιάδες ευρώ σε αετονύχηδες