Κεραμέως: Τα σχολεία ανοίγουν με προαιρετική χρήση μάσκας

Για πόσες ημέρες μπορούν να μην παρακολουθούν μαθήματα, χωρίς να πάρουν απουσίες οι μαθητές, λόγω της γρίπης.

«Τα σχολεία μας ανοίγουν κανονικά τη Δευτέρα. Τα παιδιά θα βρεθούν και πάλι στις τάξεις, οι εκπαιδευτικοί μας επίσης. Ανταποκρινόμενοι και στην αγωνία των γονιών για την εποχική γρίπη, εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες εγκύκλιος, η οποία προβλέπει δυνατότητα απουσιών μέχρι 5 ημέρες για όσους νοσούν από την εποχική γρίπη. Η περίοδος εφαρμογής είναι από τον περασμένο Νοέμβριο έως και τον Μάρτιο. Να μην ανησυχούν οι οικογένειες, αν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα», επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας.

Η Νίκη Κεραμέως, ρωτήθηκε στην διάρκεια συνέντευξης στον ΣΚΑΙ εάν τα παιδιά θα πρέπει να φορούν μάσκα και απάντησε πως «εάν κάποιο παιδί θέλει να φοράει μάσκα, είναι δικαίωμά του. Δεν υπάρχει όμως καμία συζήτηση για μάσκα ούτε με το υπουργείο Υγείας ούτε με την επιτροπή των ειδικών».

«Για 12 χρόνια δεν είχε γίνει κανένας διορισμός, από το 2008 έως το 2020. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση συνολικά είχαμε πει θα βάλουμε ένα τέλος σε αυτό γιατί πολύ ωραίες όλες οι μεταρρυθμίσεις αλλά αν επενδύσεις πρώτα από όλα στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης, τότε όλα τα άλλα είναι μάταια. Γι' αυτό διορίσαμε 25.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς και 6 χιλιάδες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στόχος μας είναι να φύγουμε σιγά - σιγά από την στρεβλή εφαρμογή του αναπληρωτή. Αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίζει να επενδύει στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, θα συνεχίζει να εξορθολογίζει το πλαίσιο του ανθρώπινου δυναμικού», απάντησε η κ. Κεραμέως, σχετικά με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Πηγή: skai.gr

