ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Οι αποστολές για το ντέρμπι

Οι εκλεκτοί των Αλμέιδα και Γιοβάνοβιτς για το ντέρμπι στην «OPAP Arena». Ποιοι λείπουν και ποιοι επιστρέφουν.

Ο Λάζαρος Ρότα ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία 24ωρα κι από τη στιγμή που συμμετείχε σε μέρος του σημερινού προγράμματος, ο Ματίας Αλμέιδα τον συμπεριέλαβε κανονικά στην αποστολή του μεγάλου αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, το βράδυ της Κυριακής (8/01, 19:30) στην «OPAP Arena».

Τα ευχάριστα νέα για την Ένωση δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς και οι Πέτρος Μάνταλος, Νταμιάν Σιάνσκι, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής από το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα, βρίσκονται μεταξύ των «εκλεκτών» του Αργεντινού προπονητή. Ο πρώτος άφησε πίσω τον τραυματισμό του, ενώ ο δεύτερος είχε δηλωθεί για να εκτίσει την ποινή του στην αναμέτρηση των «Ζωσιμάδων».

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μοχαμάντι, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον αλλά και οι Φράνσον, Κοσίδης.

Η αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με τον Παναθηναϊκό αποτελείται από τους: Στάνκοβιτς, Αθανασιάδη, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Μήτογλου, Χατζισαφί, Σιντιμπέ, Τζαβέλλα, Ραντόνια, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλο, Γαλανόπουλο, Άμραμπατ, Γκαρσία, Φαν Βερτ, Τσούμπερ, Αραούχο, Φερνάντες.

Οι "εκλεκτοί" του Γιοβάνοβιτς

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε το πρωί του Σαββάτου (7/1) ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του, ενόψει του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena» για τη 17η αγωνιστική της Super League. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν το πρόγραμμά τους με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις 5-2 κι ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την 22μελή λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή. Επιστρέφει ο Ρουμπέν Πέρεθ που εξέτισε την ποινή του, ενώ θα λείψουν για ακόμη μία φορά οι μόνιμοι απόντες Αϊτόρ, Γκάνεα, Τρουιγιέ.

Αναλυτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την ΑΕΚ συγκροτούν οι: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Χριστογεώργος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Πούχατς, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Σάντσες, Τσέριν, Τσόκαϊ, Κουρμπέλης, Μάγκνουσον, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Βέρμπιτς και Σαβιέρ.

