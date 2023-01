Κόσμος

Τουρκία: Τραυματίες από κατάρρευση οροφής σε αίθουσα ξενοδοχείου (εικόνες)

Διασώστες απεγκλώβισαν και μετέφεραν σε νοσοκομεία δεκάδες ανθρώπους, που ενώ παρακολουθούσαν την προβολή ενός ντοκιμαντέρ, είδαν τον “ουρανό” να πέφτει στα κεφάλια τους.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή αίθουσας σε ξενοδοχείο της πόλης Σαρίκαμις, στην επαρχία Καρς της βορειοανατολικής Τουρκίας.

Kars'?n Sar?kam?s ilcesindeki otelde duzenlenen belgesel gala gosteriminde salonun tavan? boyle coktu. — Yeni Safak (@yenisafak) January 7, 2023

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης για την προβολή ντοκιμαντέρ, αφιερωμένου στη μάχη του 1914 μεταξύ του οθωμανικού και του ρωσικού στρατού.

• Olayda hafif yaralanan 10 kisi, Sar?kam?s Devlet Hastanesi'ne kald?r?ld?

• Genclik ve Spor Bakan? Kasapoglu hastanedeki yaral?lar? ziyaret etti



Kars'ta Sar?kam?s sehitlerini anma etkinliginde salonun tavan? coktu https://t.co/Rd0sKVfuiv pic.twitter.com/pGQeEwcbiV — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 7, 2023

Διασώστες απεγκλώβισαν δεκάδες ανθρώπους και 32 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Εξ αυτών, 23 πήραν εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Ο υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού Μεχμέτ Κασάπογλου επισκέφθηκε το νοσοκομείο και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

